Le PM vietnamien visitera les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam effectueront des visites officielles aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar, participeront à la 8e édition du forum Future Investment Initiative (FII) et effectueront un voyage de travail en Arabie saoudite, du 27 octobre au 1er novembre.