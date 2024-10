Le PM quitte Hanoï pour une tournée dans trois pays du Moyen-Orient

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam ont quitté Hanoï dimanche matin 27 octobre pour effectuer des visites officielles aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar, et assister à la 8 e édition de l'Initiative pour l'investissement futur (FII) et pour une visite de travail en Arabie saoudite.

>> Le PM vietnamien visitera les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite

>> Une force motrice pour une nouvelle phase de coopération Vietnam - région du Golfe

Photo : VNA/CVN

Les voyages, qui dureront jusqu'au 1er novembre, seront effectués à l'invitation respective du président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, du Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, et du prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman.

Le Premier ministre et son épouse sont accompagnés du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, du ministre et président de l'Office du gouvernement Trân Van Son, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, du ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung, du ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, du ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat et du ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh.

L'ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis Nguyên Thanh Diêp, l'ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite Dang Xuân Dung et l'ambassadeur du Vietnam au Qatar, Nguyên Huy Hiêp, figurent également sur la liste.

Il s'agit des premières visites officielles aux Émirats arabes unis et au Qatar d'un Premier ministre vietnamien au cours des 15 dernières années, et de la toute première visite en Arabie saoudite depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1999. C'est également la première fois que le Premier ministre est invité en tant qu'invité d'honneur et seul dirigeant de haut rang en Asie à prendre la parole devant le FII.

Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar sont considérés comme des partenaires importants, à long terme et globaux dans divers domaines au Moyen-Orient. Ces pays considèrent également le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est, conformément à leur politique "Regard vers l'East". Les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar se sont développées, avec une coopération de plus en plus étroite et un soutien mutuel dans divers forums multilatéraux.

Les visites du Premier ministre Pham Minh Chinh devraient créer un nouvel élan dans les domaines de coopération traditionnels, opérer des percées dans des domaines potentiels et, surtout, établir une confiance politique solide pour ouvrir la voie à une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et les trois pays, ainsi que l’ensemble de la région.

Il s’agit d’une étape pratique dans la réalisation de la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti de multilatéralisation et de diversification des liens extérieurs, d’intégration internationale active et proactive, avec une priorité à la diversification des marchés, des partenaires et des chaînes d’approvisionnement, contribuant à renforcer un environnement de paix et de coopération, tout en maximisant les ressources pour le développement national.

VNA/CVN