Messages de félicitations adressés au nouveau président vietnamien Luong Cuong

Suite à l'élection de Luong Cuong au poste de président de la République socialiste du Vietnam par la XV e Assemblée nationale, des dirigeants du Cambodge, de Singapour, de l'Italie, du Kazakhstan, de la Finlande et du Parti Russie unie ont envoyé des massages et lettres de félicitations.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet a exprimé sa conviction que sous la direction et la vision du président Luong Cuong, le Vietnam continuerait à réaliser des acquis en matière de développement socio-économique au profit du peuple vietnamien et à contribuer activement aux forums internationaux. Il a dit convaincu que les relations à long terme fondées sur le principe du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et de la durabilité à long terme se renforceraient, pour l’intérêt commun des deux peuples.

Le président du Parti Russie Unie, Dmitri Medvedev, a exprimé sa confiance que de riches expériences du président Luong Cuong dans le domaine de l'État contribuerait au règlement efficace des grandes tâches du développement socio-économique du Vietnam, ainsi qu'à la consolidation de la position du Vietnam sur la scène internationale ; démontrerait la détermination à promouvoir tous les aspects du partenariat stratégique intégral, y compris le dialogue entre le Parti Russie Unie et le Parti communiste du Vietnam.

Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a estimé que le partenariat stratégique entre les deux pays se développait de plus en plus fortement dans tous les domaines, notamment le commerce - investissement, la sécurité - défense, l’éducation et le développement des ressources humaines. Il a souhaité élargir la coopération à de nouveaux secteurs tels que l'énergie propre, le crédit carbone, l'économie numérique et aussi lors forums multilatéraux, y compris l'ASEAN, pour porter les relations Vietnam - Singapour vers une nouvelle hauteur. À cette occasion, le président singapourien a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite d'État à Singapour à un moment opportun.

Le président italien Sergio Mattarella a apprécié les liens étroits et l'amitié entre le Vietnam et l'Italie ; a exprimé sa confiance dans le développement des relations entre les deux pays ainsi que dans les relations entre l'Italie et l'ASEAN.

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev et le président de la Finlande Alexander Stubb ont envoyé des lettres de félicitations à leur homologue vietnamien Luong Cuong.

VNA/CVN