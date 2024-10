Le Vietnam et la RPDC tiennent leur 5e échange politique au niveau vice-ministériel

>> Le Vietnam et la RPDC renforcent leur coopération en matière de défense

>> Le Vietnam et la RPDC s’engagent à resserrer leurs relations

>> Le Premier ministre vietnamien reçoit l'ambassadeur de la RPDC

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre permanent des AE, Nguyên Minh Vu, et la vice-ministre des AE de la RPDC, Pak Sang Gil, ont discuté de la situation de chaque pays et se sont réjouis des récents développements des relations bilatérales dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, de la culture et des sports.

Nguyên Minh Vu a affirmé la position constante du Vietnam de toujours vouloir promouvoir sa coopération avec la RPDC pour un développement plus fort et plus substantiel dans tous les domaines, sur la base du respect du droit international, conformément aux aspirations des deux peuples, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Renforcer les relations politiques

Concernant les relations politiques, les deux parties sont convenues de continuer à promouvoir les échanges de délégations, renforçant ainsi constamment la confiance politique et élargissant la coopération concrète, de se coordonner pour préparer les activités visant à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la RPDC en 2025.

Les deux parties ont décidé de renforcer la coopération dans des domaines tels que la culture, le sport, le tourisme... ; de promouvoir les activités d'échange de délégations entre organisations populaires ; d'encourager et de créer les conditions d'élargir les échanges et la coopération à travers tous les canaux, y compris la coopération décentralisée, contribuant à approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Elles ont également discuté de la situation régionale et internationale d'intérêt commun, notamment le maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne et en Mer Orientale. Elles sont convenues de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums internationaux et régionaux tels que les Nations unies, le Mouvement des pays non alignés et le Forum régional de l'ASEAN (ARF).

Le 6e échange prévu au Vietnam

Enfin, elles ont convenu d'organiser prochainement le 6e échange politique au niveau vice-ministériel des AE au Vietnam.

Lors de sa visite en RPDC, le vice-ministre permanent des AE, Nguyên Minh Vu, est allé saluer la ministre des AE de la RPDC, Choe Son Hui, a rencontré le chef adjoint du Département international du Parti des travailleurs de Corée et le vice-ministre des Relations économiques extérieures de la RPDC.

Il a également assisté à l'ouverture d'une exposition de photos sur les relations Vietnam - RPDC à l'occasion du 60e anniversaire de la deuxième visite du président Kim Il Sung au Vietnam.

VNA/CVN