Le PM Pham Minh Chinh entame sa visite visite officielle aux Émirats arabes unis

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a été accueillie à l’aéroport par le ministre d’État émirati du Commerce extérieur et ministre chargé de l’attraction et de la rétention des talents, Thani Bin Ahmed Al Zayoudi, et l’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, Nguyên Thanh Diêp, entre autres.

Au cours de son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh doit s’entretenir avec le président Mohamed bin Zayed Al Nahyan et le vice-président et Premier ministre, Cheikh Mohammed Bin Rasheed AL Makhtoum. À cette occasion, les deux pays renforceront leurs liens, avec de nombreux documents de coopération à signer.

Le chef du gouvernement vietnamien recevra des ministres et des dirigeants de divers groupes économiques et fonds d’investissement de premier plan, assistera à un forum d’affaires Vietnam - EAU et à une exposition de voitures du constructeur vietnamien de véhicules électriques Vinfast. Il prononcera également un discours politique à l’Académie diplomatique Anwar Gargash et visitera l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne dans le pays du Moyen-Orient.

Cette visite, la première d’un Premier ministre vietnamien au cours des 15 dernières années, se déroule dans un contexte où les relations bilatérales se développent bien dans tous les domaines. La confiance politique et la compréhension mutuelle se sont consolidées en permanence.

Les Émirats arabes unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 4,96 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de cette année, soit plus que les 4,7 milliards d'USD enregistrés sur l’ensemble de l’année 2023. Les deux nations visent 10 milliards d'USD de commerce bilatéral dans un avenir proche.

Les deux pays négocient un accord de partenariat économique global (CEPA), dans le but de conclure les négociations lors de la visite du Premier ministre. En septembre, les Émirats arabes unis comptaient 42 projets d’une valeur de 74,09 millions d'USD au Vietnam, se classant au 52e rang parmi 148 pays et territoires investissant dans la nation d’Asie du Sud-Est. Il y a actuellement environ 3.000 travailleurs vietnamiens aux Émirats arabes unis.

La visite officielle de M. Chinh devrait contribuer à renforcer la confiance politique, à élever les relations et à créer des percées dans les relations bilatérales dans de nombreux domaines, de l’économie, du commerce et de l’investissement à de nouveaux domaines tels que l’innovation, la science, la technologie et l’énergie.

VNA/CVN