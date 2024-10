Le Vietnam apportera des contributions positives au travail commun du G77 et de la Chine

Le Vietnam, en tant qu'un des membres fondateurs, continuera d'apporter des contributions positives aux affaires communes du Groupe des 77 et de la Chine dans un esprit de coopération, d'amitié et de promotion du multilatéralisme, a déclaré l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

>> Le Sommet du G77 à Dubaï appelle à renforcer l’action climatique

>> Le Vietnam met l'accent sur une approche centrée sur l’homme pour promouvoir le développement durable

>> Le chef de l'ONU exhorte le G77 à rechercher la justice financière, climatique et technologique

Le diplomate vietnamien a fait cette déclaration lors d'une cérémonie célébrant le 60e anniversaire de la fondation du G77 et de la Chine à New York le 25 octobre, à laquelle ont assisté le président de l'Assemblée générale des Nations unies Philemon Yang et les ambassadeurs des pays membres du groupe.

Photo : VNA/CVN

Le G77 et la Chine sont l'un des groupes les plus importants de l'ONU, non seulement en raison du plus grand nombre de membres, mais aussi en raison de l'esprit de solidarité dans la promotion des priorités économiques et de développement des pays en développement, a déclaré Dang Hoàng Giang.

Lors du Sommet du développement durable 2023 et du Sommet du futur 2024, le groupe a promu la position commune pour protéger les intérêts et les priorités des pays en développement dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que pour mobiliser des sources de financement et des méthodes de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs, a-t-il ajouté.

Le plus grand regroupement du Sud

Le diplomate a déclaré que le Vietnam proposait de continuer à promouvoir les priorités et demandes du G77 et de la Chine dans les principaux processus de l'ONU, de renforcer la coopération Sud-Sud pour se soutenir dans le processus de développement et de rénover les méthodes de travail, tout en maintenant les valeurs traditionnelles pour améliorer l'efficacité opérationnelle du Groupe dans les temps à venir.

Le Groupe des 77 (G77) aux Nations unies est une coalition conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs des pays en développement afin qu'ils puissent, en dépit de leur diversité, puissent peser sur les décisions internationales. Plus de 130 pays sont membres du Groupe des 77. Il s’agit du plus grand regroupement du Sud, représentant 80% de la population de la planète.

VNA/CVN