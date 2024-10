Le PM du Vietnam reçoit le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine à Hanoï



Le chef du gouvernement a salué la visite officielle au Vietnam de l'officier chinois, visant à réaliser et contribuer à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a félicité la Chine à l'occasion de sa 75e Fête nationale, soulignant que la Chine avait acquis des réalisations impressionnantes en matière de développement socio-économique. Il a exprimé sa conviction que sous la direction avisée du Parti communiste chinois (PCC) avec le secrétaire général et président Xi Jinping comme "noyau", la Chine continuerait à obtenir des réalisations encore plus grandes.

Esprit des "quatre biens"

Affirmant que les relations avec la Chine sont une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour le Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que lors de son récent voyage de travail pour assister au Sommet des BRICS+ à Kazan, en Russie, il avait eu une réunion avec le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, au cours de laquelle les deux parties avaient exprimé leur satisfaction et convenu de promouvoir les relations sino-vietnamiennes dans l'esprit des "quatre biens".

Pour sa part, le général de corps d’armée Zhang Youxia a déclaré qu'il pensait que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), son œuvre de Dôi moi (Renouveau) et ses efforts de construction du socialisme obtiendraient des succès encore plus grands.

Il a indiqué que dans le contexte actuel, les deux pays devraient renforcer leur amitié spéciale, ajoutant que la visite de la délégation de la Commission militaire centrale de Chine visait à intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays et à favoriser une collaboration et des échanges plus approfondis et plus pratiques entre les deux armées.

Le général de corps d’armée chinois Zhang Youxi a également déclaré que ses entretiens avec le ministre vietnamien de la Défense nationale, le général Phan Van Giang, étaient fructueux et qu'ils avaient abouti à un certain nombre de perceptions communes et d'accords spécifiques qui conviennent aux documents et accords signés entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Il reste encore beaucoup de place pour que les deux parties renforcent leur coopération en matière de défense, a-t-il déclaré, notant que l'armée chinoise est prête à coopérer avec son homologue vietnamienne pour contribuer à la construction de la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam qui revêt une importance stratégique.

En ce qui concerne les questions maritimes, M. Zhang a souligné que les deux parties devraient adhérer aux orientations convenues par les hauts dirigeants des deux pays, gérer et régler les différends de manière satisfaisante.

"Six objectifs majeurs"

De son côté, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats des entretiens entre Giang et Zhang. Il a informé son interlocuteur de la politique extérieure et de défense du Vietnam, notant que ce dernier respecte les différences, exploite les points communs, regarde vers l'avenir et met en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays.

Il a suggéré que les deux armées continuent de promouvoir "une coopération plus pratique en matière de défense et de sécurité" conformément à la direction des "six objectifs majeurs" dans le cadre d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Pham Minh Chinh a exhorté les deux parties à mener à bien un "mécanisme de dialogue 3+3" (affaires étrangères, défense et sécurité publique) pour renforcer la confiance et la cohésion entre les deux pays, contribuant ainsi à intensifier la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense et de la sécurité.

Il a proposé un partenariat plus étroit en matière de défense et de sécurité, notamment en termes de transfert de technologie, de formation des ressources humaines, d'échange d'informations et de résultats de recherches, et d'une meilleure coordination dans la gestion des frontières terrestres et maritimes.

Le Premier ministre a espéré que la partie chinoise soutiendrait et participerait à la 2e Exposition internationale de défense du Vietnam 2024 à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en décembre prochain.

En ce qui concerne les questions maritimes, Pham Minh Chinh a réitéré la nécessité de "mieux gérer et régler les différends" dans la direction des "six objectifs majeurs", ainsi que les rencontres précédentes entre le dirigeant vietnamien et le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, et le Premier ministre chinois Li Qiang. Il a exhorté les deux parties à appliquer strictement les perceptions communes de haut niveau, à traiter correctement les problèmes, à bien gérer la situation en mer, à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à conclure bientôt les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC).

