Un banquet d’État en l’honneur du président hongrois à Hanoï

Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé le 28 mai à midi à Hanoï un banquet solennel en l’honneur du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse, en visite officielle au Vietnam.

Le président vietnamien Luong Cuong a rappelé qu'il y a 75 ans, la Hongrie était l'un des dix premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Il s'est réjoui de constater que, durant ces sept dernières décennies, l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie se développaient de manière très positive dans tous les domaines. En particulier, les relations politiques sont de plus en plus fiables, les deux pays échangeant régulièrement des délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau et se coordonnant et se soutenant mutuellement lors des forums multilatéraux et sur de nombreuses questions internationales.

La coopération économique s'est fortement développée, le commerce bilatéral augmentant régulièrement pour atteindre un milliard de dollars en 2024. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'agriculture et du travail est de plus en plus efficace et les échanges entre les peuples sont de plus en plus intenses. Chaque année, 200 étudiants vietnamiens bénéficient de bourses pour étudier en Hongrie.

Luong Cuong a déclaré avoir eu avec son homologue hongrois Sulyok Tamas un entretien ouvert, amical et efficace. Ils ont convenu d'orientations majeures et de mesures concrètes pour promouvoir la coopération bilatérale et la renforcer dans tous les domaines, renforçant ainsi le partenariat global.

Il s’est déclaré convaincu que, fort de l'amitié traditionnelle éprouvée au cours des 75 dernières années, et fort d'un grand potentiel et de perspectives de coopération, de détermination et d'efforts conjoints des dirigeants et des peuples des deux pays, le partenariat global Vietnam - Hongrie connaîtrait un développement important, au bénéfice des deux peuples.

Pour sa part, le président Sulyok Tamas a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Hongrie dans les domaines politique, scientifique, culturel, technologique et économique. Il a également souligné que le respect mutuel et les réalisations conjointes des deux parties constituaient un fondement solide pour cette relation.

Selon le dirigeant hongrois, les dernières décennies ont prouvé que les deux pays étaient des partenaires sincères et fiables et que, dans le contexte mondial complexe, une relation de coopération bilatérale stable comme celle entre la Hongrie et le Vietnam était plus précieuse que jamais.

Qualifiant le développement du Vietnam ces dernières années d'exemple pour de nombreux pays, Sulyok Tamas a déclaré que ses réalisations économiques et culturelles méritaient d'être soulignées. Il a exprimé sa joie de voir que les deux nations comptaient de nombreuses personnes attachées et soucieuses de l’amitié bilatérale, comprenant les traditions, les valeurs, la richesse des cultures, le potentiel créatif, l'innovation et l'économie de l'autre.

Il est convaincu que cette amitié, qui a apporté à la Hongrie et au Vietnam de nombreuses réalisations, continuerait de se développer et de se renforcer.

Il a exprimé son souhait d'accueillir le président Luong Cuong en visite en Hongrie pour réaffirmer une fois de plus la coopération entre les deux pays.

