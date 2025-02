Le Vietnam et la Chine s’engagent à gérer efficacement leurs différends en Mer Orientale

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur pour la coopération bilatérale Vietnam - Chine, Nguyên Minh Vu, s’est entretenu mercredi 26 février à Hanoï avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur pour la coopération bilatérale Chine-Vietnam, Sun Weidong.

L’entretien a eu lieu à l’occasion de la visite du vice-ministre chinois Sun Weidong au Vietnam pour des discussions bilatérales et sa participation au Forum de l’avenir de l’ASEAN.

Dans une atmosphère d’amitié, d’ouverture et de confiance, les deux responsables ont eu des discussions approfondies, saluant la dynamique stable et positive des relations bilatérales, en particulier après les visites de haut niveau, notamment la visite au Vietnam en décembre 2023 du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping et la visite en Chine en août 2024 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Les deux parties ont souligné le rôle important du Comité directeur pour la coopération bilatérale Vietnam-Chine, le mécanisme d’échange et de coopération de plus haut niveau entre les deux gouvernements dans la coordination et la promotion de la coopération bilatérale globale.

Elles ont également eu des discussions de fond sur les orientations et mesures spécifiques pour renforcer davantage les liens entre les deux partis et les deux pays conformément aux perceptions communes des hauts dirigeants.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a proposé que les deux ministères des Affaires étrangères continuent d’intensifier les échanges stratégiques et de maintenir des contacts réguliers de haut niveau.

Il a appelé à la mise en œuvre effective des mécanismes d’échange et de coopération entre les gouvernements, les assemblées nationales et les organisations de masse tout en encourageant les localités et les secteurs à élargir leurs échanges et leur coopération.

Il a également souligné la nécessité d’accroître la coopération de fond, avec la priorité accordée à l’accélération des projets ferroviaires clés reliant les deux pays (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong), visant à faire de la coopération ferroviaire un nouveau moteur de croissance et un nouveau symbole des relations bilatérales.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a exhorté la Chine à ouvrir davantage son marché aux produits agricoles vietnamiens et a suggéré des mesures pour renforcer la coopération dans les domaines de l’investissement, de la finance, du tourisme, de la science et de la technologie, de l’éducation, de la culture et des sports. Il a également appelé à une coordination étroite dans le lancement d’un large éventail d’activités pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l’Année des échanges entre les peuples 2025.

En réponse, le vice-ministre chinois Sun Weidong a exprimé sa gratitude pour les propositions de coopération du Vietnam et a affirmé que la Chine continuerait d’accroître les importations de produits vietnamiens, y compris les produits agricoles.

Il a également encouragé les entreprises chinoises à accroître leurs investissements et s’est engagé à coordonner activement avec les agences vietnamiennes pour résoudre les obstacles dans certains projets de coopération.

Coopération tous azimuts

Le responsable chinois a proposé que les deux parties accélèrent la mise en œuvre des programmes d’aide chinois au Vietnam dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’amélioration des moyens de subsistance tout en poursuivant la coordination au sein des mécanismes multilatéraux.

Les deux parties ont également discuté de la coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères, convenant de mettre en œuvre efficacement l’Accord sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères dans de nouvelles circonstances.

Elles se sont engagées à maintenir des échanges réguliers de haut niveau et des interactions départementales tout en partageant leurs expériences en matière de diplomatie économique pour soutenir le développement national.

En ce qui concerne les questions frontalières et territoriales, les deux parties ont reconnu une coopération efficace dans la gestion et la protection des frontières, ainsi que dans le développement socio-économique des zones frontalières.

Les deux parties ont convenu de continuer à gérer et à protéger leur frontière terrestre commune conformément aux trois documents juridiques sur la gestion des frontières terrestres et aux accords connexes.

Elles se sont également engagées à accélérer la modernisation et l’ouverture de nouveaux postes-frontières, promouvant une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre strictement les perceptions communes de haut niveau, à contrôler efficacement les différences et à maintenir la paix et la stabilité en mer.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a réitéré la position constante du Vietnam sur le traitement des différends et des divergences en Mer Orientale par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a appelé à des négociations et des échanges réguliers entre les deux pays sur les questions maritimes et à une résolution appropriée des questions liées aux navires de pêche et aux pêcheurs.

