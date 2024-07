Le Vietnam au séminaire international sur la Mer Orientale aux États-Unis

Une délégation du Vietnam, conduite par D r .Nguyên Hùng Son, directeur adjoint de l’Académie de la diplomatie du Vietnam, a participé au 14 e séminaire international sur la Mer Orientale, organisé jeudi 11 juillet (heure local) à Washington, aux États-Unis, par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

L’événement a réuni des décideurs, responsables américains, dont le député républicain Darrell Issa, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, et du secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques, Ely Ratner, ainsi que des experts venus de dizaines de pays et territoires.

La partie vietnamienne a souligné l’importance de la Mer Orientale pour la paix et la stabilité de la région. Le maintien de la paix en Mer Orientale est non seulement dans l’intérêt des pays côtiers, mais aussi dans l’intérêt de la communauté internationale.

En outre, le représentant du Vietnam a également souligné l'importance de respecter le droit international, en particulier dans le contexte de nombreux actes de désobéissance au droit international, non seulement en Mer Orientale mais également dans d'autres régions du monde.

La partie vietnamienne a appelé des pays concernés à renforcer le sens de responsabilité et travailler ensemble pour instaurer la confiance, promouvoir la coopération et contrôler conjointement les risques de conflit, en premier lieu pour assurer la paix et la stabilité à long terme en Mer Orientale.

Des participants ont estimé que la Mer Orientale est considérée comme une question internationale, comportant de nombreux risques. Ils ont appelé des parties concernées à faire preuve de retenue, ne pas compliquer la situation et résoudre les différends par des moyens pacifiques fondés sur le droit international et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

