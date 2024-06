Le Vietnam postule au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer

>> Le Vietnam appelle à une mise en œuvre continue et de bonne volonté de la CNUDM de 1982

>> Le Vietnam attache une grande importance au partenariat avec la CPA

Photo : VNA/CVN

Sa candidature a été présentée lors d’un séminaire international sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit de la mer, présidé par le Vietnam, dans le cadre de la 34e réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui s’est déroulé du 10 au 14 juin à New York, aux États-Unis.

Le séminaire a réuni une centaine de délégués et experts de 60 pays et de représentants de certains organes des Nations Unies.

Lors du séminaire, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné le rôle de la CNUDM de 1982 en tant que cadre juridique le plus complet pour les activités en mer et que base pour la coopération entre pays pour une gestion ordonnée et durable des mers et océans.

Le Vietnam continuera à travailler avec les autres membres du Groupe d’amis de la CNUDM de 1982 pour promouvoir le dialogue et la coopération multilatéraux dans la mise en œuvre et la protection de l'universalité de cette convention, a indiqué le vice-ministre vietnamien.

Toujours dans le cadre de la 34e réunion des États parties à la CNUDM, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a également présidé la rencontre annuelle 2024 du Groupe d'amis de la CNUDM de 1982 à New York, à l’occasion du 30e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.

VNA/CVN