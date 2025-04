Déclaration commune Vietnam - Chine

À l'occasion de la visite d'État les 14 et 15 avril au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, les dirigeants des deux pays ont publié une Déclaration commune entre le Vietnam et la Chine sur la poursuite de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et la promotion de la construction de la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

>> Le président Luong Cuong s’entretient avec le dirigeant chinois Xi Jinping

>> Xi Jinping participe à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine

>> Les médias chinois couvrent la visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam

>> Xi Jinping au Vietnam : un nouveau cap pour une Communauté d’avenir partagé

Photo: VNA/CVN

Selon cette déclaration commune, les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir l'amitié entre le Vietnam et la Chine ; de se soutenir fermement dans le maintien de l'autonomie stratégique et dans le choix d'une voie de développement adaptée à la situation de chaque pays ; de suivre avec persistance les orientations politiques définies par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ; de profiter la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine pour approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique et la coopération mutuellement bénéfique, apportant d'avantages pratiques aux peuples des deux pays et contribuant au développement stable de la région et à la cause de la paix et du progrès de l'humanité.

Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de se soutenir fermement sur la voie du socialisme en fonction de la situation de chaque pays et de porter leur confiance stratégique à une nouvelle hauteur.

Elles ont convenu de multiplier des contacts de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays et d'échanger à temps opportun sur des questions importantes d'intérêt commun en saisissant fermement la direction de développement des relations Vietnam - Chine.

Elles ont également convenu de promouvoir le rôle des mécanismes d'échange et de coopération entre les deux Partis, d'améliorer l'efficacité de la coopération entre les organes au niveau central des deux Partis et de leurs organisations locales, notamment dans les localités frontalières.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont mises d'accord sur le renforcement des échanges et la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, les gouvernements vietnamien et chinois, le Front de la patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois ; la promotion du rôle de coordination globale du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam - Chine ; l'établissement d'un mécanisme de dialogue stratégique "3+3" au niveau ministériel entre le Vietnam et la Chine sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique. La première conférence au niveau ministériel sera organisée au moment opportun.

Les deux parties ont convenu de continuer la mise en œuvre de l'accord sur l'approfondissement de la coopération dans la nouvelle situation entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays ; de maintenir la consultation stratégique au niveau du vice-ministre permanent, la consultation diplomatique annuelle ; de soutenir la mise en place du consulat général du Vietnam à Chongqing au premier semestre 2025.

Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de bâtir un pilier plus substantiel de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La coopération en matière de défense et de sécurité constitue l’un des piliers des relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine, contribuant de manière significative à la consolidation de la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux pays. Les deux parties sont convenues de renforcer les mécanismes de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, de la justice (Cour suprême et Parquet suprême), d’intensifier les échanges entre les organes judiciaires respectifs, ainsi que de promouvoir la coopération entre les armées et les organes chargés de l’application de la loi des deux pays.

Elles ont également convenu de considérer le développement par la Chine de nouvelles forces productives de qualité et les efforts similaires du Vietnam comme des opportunités pour construire une architecture de coopération plus complète et plus approfondie.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont mises d’accord pour accélérer l’interconnexion de leurs stratégies de développement, en mettant l’accent sur la connectivité en matière d’infrastructures, notamment les chemins de fer, les autoroutes et les infrastructures des postes frontaliers.

Les deux parties se sont engagées à valoriser le rôle du Comité mixte de coopération ferroviaire Vietnam - Chine, à renforcer les échanges et la coopération en matière de techniques de construction routière, à continuer de promouvoir le mécanisme du Comité de coopération pour la gestion des postes frontaliers terrestres Vietnam - Chine, ainsi qu’à intensifier l’interconnexion stratégique entre les deux économies et la coordination de leurs stratégies de développement régional respectives…

Elles se sont félicitées de la mise en service, par les compagnies aériennes vietnamiennes, d’avions commerciaux chinois sous diverses formes, et ont affirmé leur soutien au renforcement accru de la coopération en ce qui concerne les avions commerciaux fabriqués en Chine.

Les deux parties ont souligné la nécessité de consolider les fondements sociaux de la Communauté d’avenir partagé Vietnam -Chine.

Elles ont réaffirmé que le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025 devraient être saisis comme des occasions pour mettre en œuvre efficacement une série d’activités d’échanges humanistes.

Les organes de sensibilisation des deux Partis sont tenus à renforcer la communication et d’éducation sur l’amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux pays, ainsi que sur la coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties ont convenu de soutenir les échanges et la coopération entre les localités, notamment les localités frontalières, et de mettre en œuvre concrètement le Plan de coopération culturelle et touristique pour la période 2023-2027.

Elles ont également convenu de mettre en œuvre de manière efficace l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre les deux pays, en renforçant les échanges entre enseignants, étudiants et chercheurs.

Photo : VNA/CVN

La Chine a exprimé son accueil chaleureux et son encouragement à l’égard d’un nombre croissant d’étudiants vietnamiens d’excellence à venir étudier en Chine, et s’est déclarée disposée à offrir davantage de bourses d’études.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre une coordination stratégique multilatérale plus étroite.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer la coordination et la coopération multilatérales, conformément au processus de construction d'une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la défense du système international ayant l’Organisation des Nations unies pour noyau, de l’ordre international fondé sur le droit international, et leur engagement constant envers les "Cinq principes de coexistence pacifique" ainsi que les normes fondamentales régissant les relations internationales, ayant pour fondement les buts et principes de la Charte des Nations unies.

Les deux parties ont affirmé leur soutien au maintien d’un système commercial multilatéral ouvert, transparent, inclusif et non discriminatoire, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme noyau, les règles comme fondement, en vue de promouvoir une mondialisation économique ouverte, inclusive, équilibrée, dans l’intérêt commun.

Les deux parties ont souligné l’importance de préserver la paix et la sécurité dans la région Asie-Pacifique, et de promouvoir ensemble une coopération régionale ouverte.

Les deux parties sont convenues de maîtriser et de résoudre de manière satisfaisante les désaccords, et de préserver l’ensemble de l’amitié Vietnam - Chine.

Les deux parties ont échangé des points de vue de manière sincère et franche sur les questions maritimes, soulignant la nécessité de mieux maîtriser et de résoudre activement les désaccords maritimes, afin de maintenir conjointement la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Photo : VNA/CVN

Elles sont convenues de respecter les importantes perceptions communes entre les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays, de s’en tenir à la résolution pacifique des désaccords par la consultation amicale, de rechercher activement des solutions fondamentales et durables, mutuellement acceptables, conformément à "l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine", au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; de ne prendre aucune mesure susceptible de compliquer la situation ou d’élargir les différends, et de maintenir conjointement la stabilité en mer.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les discussions sur la délimitation des zones maritimes au-delà de l’embouchure du golfe du Bac Bo, ainsi que sur la coopération pour le développement commun en mer, afin de parvenir rapidement à des avancées substantielles ; de mettre en œuvre activement la coopération dans les domaines maritimes peu sensibles, et de renforcer la coopération en matière de recherche et de sauvetage en mer.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à continuer de mettre en œuvre de manière intégrale et efficace la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) en Mer Orientale effectif, substantiel et conforme au droit international, y compris à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties sont également convenues de continuer à bien appliquer les trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine ainsi que les accords connexes.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés lors de cette visite.

Elles ont estimé que la visite d’État du secrétaire général et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Vietnam s’était déroulée avec succès, marquant une étape importante dans l’histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, contribuant à la promotion de la construction de la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique…

VNA/CVN