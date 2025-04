La Chine soutient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale

Les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont renforcées et résilientes après les " tempêtes de l'époque ", a déclaré le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.

>> Renforcement du Partenariat ASEAN - Chine

>> L’ASEAN et la Chine coopèrent sur l’exploitation minière durable

>> L'ASEAN s'engage à approfondir son partenariat stratégique global avec la Chine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Xi Jinping a fait ce commentaire dans un article publié en première page du journal malaisien The Star le 15 mai, avant sa visite en Malaisie.

Xi Jinping a souligné que la Chine était le premier partenaire de dialogue à adhérer au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, et le premier pays à établir une zone de libre-échange et un partenariat stratégique global avec l'ASEAN. La coopération Chine - ASEAN est la plus efficace et la plus axée sur les résultats de la région.

Il a affirmé que la Chine soutenait fermement l'unité et la construction communautaire de l'ASEAN, ainsi que le rôle central du bloc dans l'architecture régionale.

Il a ensuite déclaré que la Chine soutenait pleinement la Malaisie dans son rôle de présidente de l'ASEAN en 2025 et espérait que la Malaisie jouerait un rôle plus important de passerelle entre les deux parties en tant que coordinatrice nationale des relations de dialogue ASEAN - Chine.

Selon un communiqué de presse publié par le ministère malaisien des Affaires étrangères le 14 avril, le président chinois effectuera une visite d'État en Malaisie du 15 au 17 avril à l'invitation du roi de Malaisie, le sultan Ibrahim.

En tant que présidente de l'ASEAN et coordinatrice nationale des relations de dialogue ASEAN - Chine, la Malaisie reste déterminée à faire progresser le partenariat stratégique global entre les deux parties par le dialogue, la confiance mutuelle et des initiatives qui apportent des avantages tangibles aux peuples de l'ASEAN et de la Chine, a déclaré son ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN