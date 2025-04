Le Vietnam et la Belgique coopèrent dans l'éducation

Lundi 31 mars, l’Université de Hanoï a eu l'honneur d’accueillir une délégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, conduite par sa ministre-présidente, Elisabeth Degryse. Cette visite s'inscrivait dans le cadre d’une coopération de longue date entre la Belgique francophone et le Vietnam, témoignant de l’engagement commun des deux parties en faveur de l’éducation, de la langue française et de la diversité culturelle.

Le recteur de l'Université de Hanoï, Nguyên Van Trào, a exprimé sa profonde gratitude aux illustres invités pour leur présence, soulignant les fruits d’une collaboration amorcée il y a près de trois décennies. "Grâce à cette coopération avec Wallonie-Bruxelles, des centaines d’enseignants et d’étudiants vietnamiens ont bénéficié d’un accès à l’enseignement supérieur belge", a-t-il déclaré, avant d’appeler à explorer de nouvelles perspectives sur la base de cette relation pérenne.

Dans un discours inaugural, Mme Degryse a salué la vitalité de la langue française au sein de l’établissement. "Je suis très honorée de prononcer mon premier discours depuis mon arrivée au Vietnam ce matin, ici, dans cette université où se vit au quotidien la coopération entre nos deux pays", a affirmé la ministre-présidente. Tout en reconnaissant les défis auxquels le français est confronté, elle a souligné que "bien que le français ne soit plus aujourd'hui une langue largement répandue au Vietnam, il existe encore des lieux où il est parlé et, surtout, où il est enseigné - et vous en êtes le parfait exemple".

Face à la priorité accordée à l’anglais par le gouvernement vietnamien d’ici 2035, elle a réaffirmé que "le français demeure un outil précieux au service de la jeunesse", offrant des opportunités académiques, professionnelles et économiques au sein de l’espace francophone.

La ministre-présidente a également rendu un hommage appuyé à l’engagement du Vietnam envers l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). "En accueillant en 1997 le 7e Sommet de la Francophonie – le seul organisé en Asie à ce jour –, votre pays a été un acteur clé dans la création des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui", a-t-elle souligné, avant de conclure en adressant ses vœux de réussite aux étudiants : "Je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure des réussites dans vos études et un bel avenir professionnel".

Un regard rétrospectif

La cérémonie a été marquée par une rétrospective en images retraçant 29 ans de collaboration entre l’Université de Hanoï et les établissements belges francophones, une histoire riche qui s’articule autour de quatre axes stratégiques majeurs.

En langue française, depuis 2010, le partenariat avec l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) a permis de proposer un programme de master et de doctorat en double diplomation, avec 44 masters et 4 doctorats décernés à ce jour, tous assortis d’un séjour d’au moins un an en Belgique afin de renforcer les compétences des enseignants et professionnels vietnamiens.

En traduction et interprétation, dès 1998, des collaborations avec l’Université de Mons-Hainaut, l’Université libre de Bruxelles (ULB) et l’Institut Marie-Haps (intégré à l’UCLouvain) ont permis la formation de 36 étudiants et enseignants vietnamiens en Belgique, tandis que 18 professeurs belges ont partagé leur expertise au Vietnam.

En communication d’entreprise, l’ULB a soutenu la création d’une licence en français suivie aujourd’hui par 223 étudiants, avec un taux d’insertion professionnelle de 88% à 100% dans les six mois suivant l’obtention du diplôme.

Enfin, en tourisme, la coopération avec l’ULB a formé 7 enseignants vietnamiens et attire des formateurs d’autres universités du Vietnam et du Laos, favorisant ainsi l’émergence de filières francophones régionales.

Ces initiatives, véritables piliers de la coopération, ont non seulement renforcé les capacités académiques et professionnelles au Vietnam, mais aussi tissé des liens humains profonds, comme l’a illustré le témoignage émouvant de la professeure émérite Silvia Lucchini, ancienne responsable académique des programmes conjoints entre HANU et l’UCLouvain.

"L’arrivée des étudiants vietnamiens en Belgique est un cadeau magnifique", a confié la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mettant en lumière les "liens d’amitié et l’enrichissement énorme" nés de ces échanges. S’inspirant d’Umberto Eco, elle a ajouté que ces collaborations, où "ils se connaissent, tombent amoureux, ont des enfants", participent à "construire un monde de paix", incarnant ainsi l’esprit d’ouverture et de solidarité qui anime ce partenariat.

Cet événement solennel illustre la vitalité d’une relation durable, ancrée dans la francophonie et portée par une vision commune d’un avenir éducatif et culturel partagé, où l’Université de Hanoï continue de jouer un rôle de pionnier et de trait d’union entre les deux nations.

Texte et photos : HANU/CVN