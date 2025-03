L'écrivaine camerounaise Hemley Boum lauréate du Prix des cinq continents

Photo : AFP/VNA/CVN

La romancière, poétesse et essayiste camerounaise Hemley Boum remporte le Prix des cinq continents de la Francophonie 2025 pour son 5e roman Le rêve du pêcheur, aux éditions Gallimard.

La 23e cérémonie de remise du prix s'est déroulée ce jeudi 20 mars 2025 à la Salle Wagram.

À travers le destin d'une famille camerounaise et sa migration vers la France, Hemley Boum livre un récit autour de l'enracinement et de l'exil. Le récit tisse également une réflexion sur la mémoire, la transmission et la quête de soi. Un roman qui illustre la complexité des identités francophones contemporaines.

"Le rêve du pêcheur raconte une histoire intergénérationnelle, à la fois merveilleuse et tragique. Du Cameroun à la France, cette fresque familiale se démarque par l’ampleur de son univers et son écriture poétique sur les thèmes de l’exil, du déracinement et du bouleversement des valeurs. L’autrice a su jongler entre passé et présent, cultures et croyances, ancrage et perte de repères", a indiqué le jury dans sa délibération.

Plusieurs œuvres déjà récompensées

Après avoir vécu dans plusieurs pays africains avant de s'installer en France, Hemley Boum s'est consacrée à l'écriture. Son œuvre a été largement récompensée dont Les jours viennent et passent (Prix Ahmadou Kourouma 2020, finaliste du Prix des cinq continents 2020), Le rêve du pêcheur (Prix Montauban 2024, Prix Louis-Guilloux 2024) et Le Clan des femmes (2010).

Ses textes, traduits en plusieurs langues, interrogent les tensions entre modernité et traditions, entre enracinement et exil. Engagée dans la transmission, Hemley Boum anime des ateliers d’écriture en Afrique et aux États-Unis, notamment dans le cadre du African Women Development Fund et de la Villa Albertine à San Francisco.

