Vernissage de l’exposition “Le français se met au vert et au fruité”

Un vernissage de l’exposition intitulée "Le français se met au vert et au fruité" a été inauguré le 25 mars sur les murs d’enceinte extérieure de la Résidence française. Les photos, affichées jusqu’au mois de juin, célèbrent la richesse de la langue française et son imaginaire. Il s’agit de l’une des nombreuses activités culturelles organisées dans la mégapole du Sud à l’occasion du Mois de la Francophonie 2025.

Les photos exposées ont été prises dans le cadre du Concours du Goût, un événement organisé par l’association Culture et Espace Francophones. Elles mettent en scène des élèves des écoles Boule & Billes, Colette, Hông Bàng, La Petite École, Marie Curie, Marguerite Duras, Minh Dao, Nguyên Thi Minh Khai, Saint Ange et Trân Van On, illustrant des expressions idiomatiques françaises à travers des fruits et des légumes.

Selon la consule générale de France, Emmanuelle Pavillon-Grosser, cette exposition permet d’illustrer de manière vivante et imagée la langue française, héritée d’une époque où l’agriculture était au cœur de la vie quotidienne, à l’instar de la langue vietnamienne qui regorge d’expressions similaires liées aux fruits et légumes. "L’un des aspects intéressants de cette exposition est de mettre en lumière les similitudes entre les langues française et vietnamienne, bien qu'elles appartiennent à des familles linguistiques différentes", a souligné la diplomate.

En marge du vernissage, une chorale de plus de 80 élèves francophones du lycée international français Marguerite Duras et du lycée d’élite Lê Hông Phong a interprété deux chansons françaises.

Texte et photos : Truong Giang/CVN