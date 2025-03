Un rendez-vous cinématographique incontournable

Du 21 au 27 mars 2025, le Festival du film francophone revient à Hanoï pour sa 15 e édition. Une immersion dans la richesse du cinéma francophone, où les cultures et les langues s’entrelacent dans des œuvres inspirantes.

Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), Hanoï célèbre le cinéma francophone à travers un festival qui est devenu un rendez-vous culturel majeur. Pour l’édition 2025, le Centre national du cinéma proposera une sélection éclectique de films venus des quatre coins du monde francophone.

Le festival met en lumière des œuvres produites ou coproduites par des pays francophones tels que France, Canada, Belgique, Suisse, Maroc, Haïti, Égypte, Grèce et bien d’autres. Fictions poignantes, documentaires engagés et films primés, chaque projection est une invitation à découvrir des récits uniques où les cultures et les langues se mêlent avec éclat.

Les films seront projetés en version originale, sous-titrés en français et en vietnamien, garantissant une expérience immersive et accessible à tous.

Moment de partage et d’émotions

Porté par le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que divers partenaires culturels, le festival s’inscrit pleinement dans la mission de promotion du français et du dialogue interculturel.

Depuis sa création, l’événement attire un public fidèle et curieux. Cette 15e édition promet de belles découvertes cinématographiques, affirmant l’engagement du Vietnam et de la Francophonie en faveur de la diversité culturelle.

Les billets sont distribués gratuitement sur place 30 minutes avant chaque séance. Cinéphiles et amateurs de découvertes culturelles, ne manquez pas cette célébration du cinéma francophone, un moment de partage et d’émotions sur grand écran !

DAN THANH/CVN