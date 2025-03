La francophonie en fête à Hô Chi Minh-Ville



>> “Hanoï est l’une des grandes capitales de la francophonie”

>> Soirée de la Francophonie 2025 : un événement culturel exceptionnel à l'IDECAF

>> La Semaine des cultures francophones à l’Université de Hanoï

>> Balade en France et en Francophonie 2025 : un festival incontournable

>> La Course de la Francophonie 2025 : un élan de solidarité et de convivialité

Le Festival a réuni des représentants des consulats généraux de France, du Canada et du Luxembourg à Hô Chi Minh-Ville, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de l'Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF), ainsi que des centaines d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et d’entrepreneurs francophones.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, Grégory Robert, consul général adjoint de France, a souligné que le Festival de la Francophonie de cette année mettait l’accent sur les étudiants et les jeunes, leur offrant l'opportunité d'étudier la langue française et d'emploi, ainsi que de discuter de l'avenir de la coopération francophone dans divers secteurs.

Cette 5e édition a été organisée par l’association Culture et Espace francophone, en coopération avec l’Institut français au Vietnam et TV5 Monde, sous l’égide du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville. Elle témoigne de nouveau de l’engagement du gouvernement français dans la promotion de l’apprentissage et de l’enseignement du français, en particulier dans la métropole du Sud. La communauté francophone ne se limite pas à l’utilisation de la langue française ; au-delà des frontières, elle constitue une passerelle et promeut les échanges et la coopération culturelle.

Elle honore non seulement la richesse de la langue, mais aussi la diversité culturelle et l’ouverture d’esprit, avec plus de 320 millions de francophones sur les cinq continents. La langue française permet de relier des ressortissants de différentes cultures et histoires, créant un pont entre les générations dans un monde en constante évolution.

"Le rôle du français est crucial au Vietnam aujourd’hui, notre défi est que nous devons convaincre les jeunes générations de l’utilité de la langue française, afin qu’ils comprennent que dans un pays où il n’y a qu’un pour cent de Vietnamiens francophones, la maîtrise du français constitue un atout important dans l’éducation et dans le monde professionnel", a souligné le diplomate français.

Solidarité francophone renforcée



Annie Dubé, consule générale du Canada à Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur l’importance et la signification de la célébration annuelle de la Journée de la Francophonie dans le monde entier, en particulier sur la solidarité entre les pays francophones. Cette année, le thème de la Francophonie porte sur l’éducation et les solutions aux défis mondiaux. Chaque année, les francophones et francophiles du monde entier se rassemblent pour célébrer le 20 mars à travers des activités animées par la communauté francophone. "La Journée de la Francophonie renforce notre esprit de solidarité pour notre coopération économique de plus d’un demi-siècle. Cette solidarité est plus que jamais nécessaire pour adopter des solutions répondant aux défis économiques, sanitaires, sociaux et communautaires de la Francophonie", a-t-elle déclaré.

La consule générale du Canada a affirmé que la célébration de la Francophonie marquait un attachement étroit entre les francophones, soulignant la dynamique et la vitalité de cette communauté dans le monde entier. La langue française, deuxième langue officielle du Canada après l’anglais, est une composante importante de l’histoire et du patrimoine du pays. Environ 22 % de la population canadienne (soit 8 millions de personnes) parlent français, et environ 10 millions de Canadiens peuvent communiquer en français. La communauté francophone contribue à l'identité unique du Canada.

La participation du Canada à la Francophonie est renforcée par la dynamique des communautés francophones de ce pays, incluant des groupes ethniques canadiens et des organisations sociales. Les institutions francophones fournissent des politiques stratégiques avantageuses pour le Canada, promouvant la paix, le pluralisme, le respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme, l’intégration et l’égalité entre les sexes.

Le Canada joue également un rôle de premier plan en tant que bailleur de fonds et acteur dans la création d’institutions et d’activités francophones, et il abrite deux organisations francophones importantes : l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) au Québec et l'AUF à Montréal. La diplomate canadienne a réaffirmé l’engagement et le soutien continus du Canada dans divers événements importants de la communauté francophone.

Lors du Festival de la Francophonie, de nombreuses activités ont été organisées pour promouvoir l’apprentissage, l’enseignement et l’employabilité des jeunes francophones, telles que la table ronde "Jeunesse et Francophonie", le "Concours d’éloquence" entre élèves, la table ronde "Employabilité et français dans le secteur du tourisme", et le concours "Ambassadeurs de la Francophonie", en plus de spectacles de chorale, de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire et de stands d’exposition d’entreprises et d’établissements scolaires francophones.

Texte et photos : Truong Giang/CVN