La 6e Mission économique de la Francophonie (MEF) offrira aux entreprises et investisseurs francophones désireux de se développer à l’international l’occasion d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissements au Bénin et via ce pays, sur le vaste marché de l’Afrique de l’Ouest, et ce dans trois secteurs à fort potentiel de partenariats intra-francophones.

Tout d’abord, l’agro-industrie : transformation des produits agricoles (coton-textile, noix de cajou, maïs, huile de palme bio) et développement de filières locales (viande, volaille, aquaculture, pêche). Ensuite, le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) : développement des industries de l’écran, de la mode, du tourisme, de l’événementiel sur la base de la mise en valeur du riche patrimoine historique du Bénin. Enfin, la transformation numérique : promotion de l’externalisation des processus métiers assistée par l’intelligence artificielle, déploiement de solutions d’administration électronique et développement d’applications dédiées aux secteurs de l’agro-industrie et des ICC.

Lors de cet événement, les entreprises et investisseurs francophones pourront rencontrer, avec un accompagnement expert, plus de 200 entreprises locales et une centaine d’homologues venues de toutes les régions francophones (Afrique, Amériques, Asie, Europe, océan Indien et Moyen-Orient), avoir un accès privilégié à l'écosystème d’affaires et entrepreneurial local, et bénéficier des conseils prodigués par les professionnels d’appui au développement international des entreprises.

La mission comprendra des rencontres individuelles d’affaires (B2B) sur mesure, des ateliers sectoriels de haut niveau ainsi que des visites d’entreprises conçues pour maximiser les opportunités de maillage et d’investissement.

Depuis 2022, les MEF, qui ont généré des milliers de rencontres et des dizaines d'accords d’une valeur cumulée estimée à quinze millions d’euros, constituent un levier unique pour le développement international des entreprises francophones.

Renseignez-vous sur les conditions de participation et inscrivez-vous sur le site : https://missions-economiques.benin.francophonie.org/fr

À noter que l’OIF compte 93 États et gouvernements : 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org

