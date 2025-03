Francophonie

Soirée de la Francophonie 2025 : un événement culturel exceptionnel à l'IDECAF

Avec harmonie entre art, musique et langue, la Soirée de la Francophonie 2025 à l’IDECAF a offert un espace multicolore où candidats et spectateurs se sont plongés dans l’ambiance dynamique de la culture francophone. Des mélodies envoûtantes aux peintures créatives, l’événement témoigne de la vitalité de la communauté francophone au Vietnam.

Le soir du 20 mars, la Bibliothèque de l’IDECAF à Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré l’Espace francophone, marquant une avancée importante dans le développement de la communauté francophone au Vietnam. Cet espace ne se limite pas à fournir une riche documentation sur la culture française, mais devient également un lieu de rencontre, d’exposition et d’activités culturelles dynamiques pour les passionnés de la langue française.

La bibliothèque de l’IDECAF figure parmi les plus grandes médiathèques francophones d’Asie du Sud-Est, avec des milliers de livres, magazines et documents numériques. Avec le soutien de l’ambassade de France, de l’Institut français et d’organisations francophones, cet espace permet aux lecteurs d’accéder plus largement à la littérature, à l’art et à l’histoire des pays francophones.

Trân Van Công, responsable du CREFAP/OIF, a rappelé que depuis sa création en 1970 en même temps que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la communauté francophone n’a cessé de croître et rassemble aujourd’hui 88 États et gouvernements sur cinq continents. La francophonie ne se limite pas à une langue, elle véhicule aussi des valeurs de solidarité, de dialogue et de diversité culturelle. Chaque année, le 20 mars, la communauté francophone mondiale célèbre la Journée internationale de la Francophonie, affirmant ainsi son engagement en faveur du rapprochement entre les peuples et de la diffusion de la richesse culturelle francophone. Aujourd’hui, à Hô Chi Minh-Ville, cet esprit se poursuit à travers des concours artistiques uniques où le français s’exprime d’une manière vivante, originale et pleine d’émotions.

Pham Duy Thiên, chef du Département de français à l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer la Soirée de la Francophonie 2025, un événement exceptionnel mettant à l’honneur l’unité, la créativité et la passion pour la langue et la culture francophones. Cette soir n’est pas seulement une occasion d’apprécier des performances artistiques de qualité, mais aussi un moment privilégié pour reconnaître les efforts des élèves et étudiants dans leurs nombreuses activités récentes."

Quand les couleurs racontent une histoire

Dans le cadre de cette Soirée de la Francophonie, le concours de peinture francophone 2025 sur le thème "Je m’éduque donc j’agis" a attiré 229 candidats issus de 31 établissements scolaires et universitaires du Sud du Vietnam, dont sept écoles internationales. En tout, le comité d’organisation a reçu 231 œuvres, chacune illustrant la créativité et la vision unique des participants sur le rôle de l’éducation dans la vie.

Au final, 19 prix ont été décernés à des candidats venant de Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Cân Tho, ainsi que trois prix supplémentaires pour les œuvres les plus plébiscitées par le public. L’école secondaire Trà An (Cân Thơ) s’est notamment distinguée par le plus grand nombre de participations, reflétant l’engouement des élèves pour ce thème significatif.

Pham Huyên Trâm, étudiante à l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, a partagé : "Au début, je pensais représenter l’IA, puis j’ai finalement choisi un sujet axé sur la nature et le développement durable. J’ai également intégré des éléments emblématiques de la culture française, ainsi que l’éducation, car apprendre une langue étrangère, c’est vivre une nouvelle vie. J’encourage tout le monde à apprendre au moins une langue étrangère pour explorer le vaste monde."

Les œuvres primées ne se distinguent pas seulement par leur maîtrise technique, mais aussi par leurs messages profonds sur la langue et la culture francophones. Outre les premiers, deuxièmes et troisièmes prix assortis de récompenses en espèces et en nature, un prix spécial a été décerné à l’œuvre ayant reçu le plus de votes sur Facebook.

Scène de la passion et du talent

L’ambiance de la Soirée de la Francophonie a atteint son apogée avec le concours de chant francophone, où près de 100 candidats ont exprimé leur amour pour la langue et la musique françaises à travers des performances en solo, en duo, en trio et en groupe.

Les candidats, venant de plusieurs régions du pays comme Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Dà Nang, ont offert des prestations impressionnantes dans divers genres musicaux tels que la pop, la ballade, le jazz et la chanson française. La majorité des participants sont des étudiants, mais certains sont déjà actifs professionnellement et restent animés par leur passion pour la langue et la musique françaises.

Un groupe de trois candidats a partagé : "La musique est un langage universel, au-delà des mots. Elle rassemble les gens et nous unit. Nous sommes fiers et heureux d’avoir pu interpréter une chanson en français devant un large public. Au départ, nous avons rencontré quelques difficultés, mais au final, nous avons réussi notre performance".

"Cette chanson évoque la jeunesse et correspond bien à nos voix. Avant de monter sur scène, nous étions nerveux face à la foule, mais une fois le micro en main, l’excitation a pris le dessus. Ce fut un moment magique où nous nous sommes pleinement immergés dans l’ambiance musicale francophone. Nous sommes très fiers d’avoir pu présenter notre numéro sur la scène de l’IDECAF", a confié un autre groupe.

Ces chiffres et ces succès illustrent clairement le développement de la communauté francophone au Vietnam. Les étudiants ne se contentent pas d’apprendre le français, ils l’utilisent comme un outil d’expression, d’échange et de création. Cela confirme que le français est bien plus qu’une langue, il constitue un véritable pont culturel et une source d’inspiration pour un épanouissement personnel.

Les meilleures performances ont été récompensées par des prix prestigieux, dont les premiers, deuxièmes et troisièmes prix d’une valeur totale de plusieurs millions de dôngs, ainsi que divers cadeaux offerts par le CREFAP/OIF. Un prix spécial d’encouragement a également été remis aux candidats les plus marquants afin de stimuler leur passion pour l’apprentissage et la musique en français.

IDECAF - un pont culturel francophone au Vietnam

L’édition 2025 de la Soirée de la Francophonie marque non seulement une nouvelle étape pour l’IDECAF, mais ouvre également de nombreuses perspectives de coopération, d’échanges et de développement de la communauté francophone au Vietnam.

Trân Van Công a souligné : "La musique et la peinture sont des langages universels qui transmettent des émotions que les mots ne suffisent parfois pas à exprimer. Elles sont aussi d’excellents outils pédagogiques, permettant d’apprendre le français avec le cœur, le souffle et les couleurs. Les chansons révèlent la richesse et la diversité des sonorités du français, tandis que la peinture nous plonge dans des récits porteurs de messages et ouvre les portes de l’imagination.

Je félicite tous les participants pour leur talent et leur passion. Plus qu’un simple concours, cet événement célèbre la langue française et l’inspiration créative qu’elle procure. Grâce à vous, cette soirée est un succès. L’avenir de la francophonie repose entre vos mains, vous qui aspirez à découvrir un monde où les langues créent des ponts."

La Soirée de la Francophonie 2025 à l’IDECAF a non seulement réaffirmé le rôle central de cette institution dans la promotion de la langue et de la culture françaises au Vietnam, mais elle a aussi offert une scène vibrante pour connecter les passionnés du français et honorer la diversité culturelle francophone.

Texte et photos : Quang Châu-Bao Trâm/CVN