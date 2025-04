Le Vietnam et la Belgique unis pour la santé et le sport

L'événement "Avancer ensemble : la Belgique et le Vietnam unis par le bien-être et l’harmonie" s’est déroulé le 31 mars au lac Van du Temple de la Littérature (Hanoï), à l’occasion de la visite d'État du roi et de la reine des Belges au Vietnam.

Cet événement n’était pas seulement une activité liée à la visite d'État, mais aussi un symbole des liens, de la coopération et du développement durable entre le Vietnam et la Belgique. Il visait à renforcer la compréhension mutuelle, promouvoir les échanges culturels et sportifs, et sensibiliser la communauté à l’importance de la santé mentale.

"Le point d’orgue de cet événement a été la démonstration d’arts martiaux de l’école Thuỷ Pháp", a déclaré Rudi Vervoort, ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, lors de la cérémonie d’ouverture.

Un échange culturel

L’école d’arts martiaux Thuỷ Pháp, fondée par le Maître Huynh Chiêu Duong à Bruxelles (Belgique), se caractérise par des mouvements fluides et doux, semblables à l’eau qui coule, tantôt imperceptibles, tantôt comparables à des nuages errants. Ces exercices conviennent particulièrement aux personnes âgées, favorisant leur souplesse et leur bien-être général. En 2000, lors d’un voyage d’affaires en Belgique, Huynh Chiêu Duong a présenté cet art à des professionnels du secteur médical, qui ont salué son application en kinésithérapie et en formation médicale. En 2002, il a officiellement fondé l’école Thuỷ Pháp à Bruxelles, marquant ainsi un échange culturel unique entre le Vietnam et la Belgique.

"Cette performance interprétée par de jeunes pratiquants des deux pays représente une fusion de la quintessence des arts martiaux vietnamiens et belges. Elle illustre l’harmonie entre la force et la douceur, l’esprit martial et un profond échange culturel", a souligné le Maître Huynh Chiêu Duong.

Outre les arts martiaux, cet événement a également marqué une nouvelle étape dans la coopération sportive entre les deux pays. Le groupe belge Mentally Fit Global, fondé et dirigé par Alain Goudsmet, a lancé un programme de formation intitulé "Techniques d’entraînement psychologique pour les entraîneurs et athlètes vietnamiens".

Coopération dans le sport

Fondé en Belgique en 1996, le groupe Mentally Fit Global dispose de succursales dans plus de 20 pays à travers cinq continents. "Forts de 29 ans d'expérience, nous nous spécialisons dans le coaching mental pour les équipes sportives nationales, l'optimisation des performances avec le moindre coût énergétique humain et le coaching en leadership pour les entreprises. Nous avons eu le privilège d'accompagner de nombreuses générations d'athlètes, dont l'équipe olympique belge", a précisé Alain Goudsmet, entraîneur-chef de l’organisation.

En 2024, Mentally Fit Global a soutenu l’ambassade de Belgique au Vietnam, le Département vietnamien de l’entraînement physique et des sports, le Comité olympique du Vietnam et de nombreux sponsors pour mener à bien la première phase du programme de formation aux techniques d’entraînement mental, bénéficiant à 110 entraîneurs d’équipes sportives nationales.

Le 31 mars, un protocole d’accord a été signé entre Mentally Fit Global et l’Université d’éducation physique et des sports de Hanoï afin de développer des activités de coopération plus spécifiques pour les jeunes générations de sportifs vietnamiens.

"Nous pensons que ces deux initiatives ouvriront la voie à une coopération encore plus efficace pour les générations futures d’athlètes vietnamiens. Mentally Fit Global est honoré de faire partie de cette initiative inspirante", a déclaré Alain Goudsmet.

"Cette visite d’État du couple royal belge renforcera les liens déjà solides entre nos deux pays. Le sport dont les arts martiaux ont le pouvoir de connecter les gens, au-delà des frontières de nationalité, d’origine et de croyances", a affirmé Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Texte et photos : Quê Anh/CVN