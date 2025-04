Cérémonie d'accueil en l'honneur du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique

Dans la matinée du 1 er avril à Hanoï, le président du Vietnam, Luong Cuong, et son épouse ont présidé la cérémonie d'accueil en l'honneur du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, en visite d'État au Vietnam du 31 mars au 4 avril.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a plus de 50 ans, notamment dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle ère. Elle marque un jalon historique important, ouvrant une nouvelle étape de développement des liens bilatéraux ainsi que favorisant la confiance politique et une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace.

De plus, la visite témoigne des bons sentiments du roi Philippe et de la reine Mathilde à l’égard du Vietnam. Auparavant, le couple royal belge a effectué plusieurs visites au Vietnam dans des fonctions différentes.

Le Vietnam et la Belgique ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 22 mars 1973, seulement deux mois après la signature des Accords de Paris. Le Vietnam reconnaît toujours l’aide précieuse du gouvernement et du peuple belges dans son œuvre de rétablissement et de relance après la guerre.

La Belgique attache de l’importance au développement des relations avec le Vietnam. Elle contribue activement au succès du Vietnam à travers des programmes de coopération au développement. Les deux pays collaborent activement au sein des forums multilatéraux, notamment l’ONU, l’ASEM et l’ASEAN - UE.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, la Belgique est actuellement le 6ᵉ partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE. Les échanges commerciaux bilatéraux sont passés de 1,8 milliard de dollars en 2013 à 4,45 milliards en 2024. Jusqu’en janvier 2025, la Belgique avait recensé 99 projets en cours au Vietnam, cumulant 1,06 milliard de dollars, faisant du pays européen le 25ᵉ investisseur étranger parmi les 149 pays et territoires investissant au Vietnam.

Avec une base de coopération solide, ainsi que la confiance et la volonté politique des dirigeants des deux pays et les aspirations de leurs peuples, la visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde au Vietnam devrait produire de nombreux résultats positifs, contribuant à promouvoir davantage la coopération bilatérale et ouvrant une nouvelle étape de développement des relations Vietnam - Belgique.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d'accueil, le président Luong Cuong et le roi Philippe ont une rencontre restreinte et puis, une entrevue, pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays ces derniers temps et proposer des orientations futures. Les deux dirigeants assisteront également à l'échange de documents de coopération bilatérale.

VNA/CVN