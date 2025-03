La Semaine des cultures francophones à l’Université de Hanoï

>> Salon de l’orientation pour la jeunesse francophone

>> “Balade en France et en Francophonie“ 2025 : un festival très attendu

>> Soirée de la Francophonie 2025 : un événement culturel exceptionnel à l'IDECAF

>> Vernissage de l’exposition “Le français se met au vert et au fruité”

Photo : Quê Anh/CVN

Pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie, le Département de français de l’Université de Hanoï (HANU) organise la Semaine des cultures francophones, un événement gratuit et ouvert à tous les élèves et étudiants francophones. Cette initiative est organisée avec le soutien de l’ambassade de France au Vietnam, du Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP/OIF), de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Association pour la promotion de la Francophonie en Flandre - Royaume de Belgique (APFF) et de l’Organisation Richelieu International Europe (RIE). Elle contribue à valoriser les activités des institutions francophones au Vietnam et à promouvoir la langue française et la culture francophone dans un contexte universitaire dynamique.

Du 24 au 31 mars, ce rendez-vous festif et éducatif présente au grand public les multiples facettes de la Francophonie à travers un programme éclectique mêlant concours, spectacles, cinéma, cuisine et jeux. Les activités se déroulent en ligne et sur le campus de l’Université de Hanoï (HANU).

Rayonnement francophone

Photo : Quê Anh/CVN

"La Semaine des cultures francophones offre une immersion unique dans la francophonie, permettant aux participants d’améliorer leur français de manière ludique et vivante. Les activités proposées favorisent l’enrichissement du vocabulaire et l’acquisition de compétences comme la créativité, la communication et l’esprit d’équipe - des atouts pour les études et la vie professionnelle", a affirmé Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de HANU.

La langue française est un pont qui unit des peuples aux horizons variés. Elle a souligné : "La Semaine des cultures francophones, c’est une véritable immersion dans l'univers de la francophonie, une invitation au voyage à travers les langues, les traditions et les arts de la francophonie".

La langue française est un vecteur de valeurs, de vivre ensemble, de tolérance, de diversité, mais c'est aussi une langue d'innovation, moderne, utile, une langue de l’emploi, des opportunités professionnelles et de mobilité. Cette année, la Journée internationale de la Francophonie s’articule autour du thème "Je m’éduque, donc j’agis", qui célèbre l'éducation, formatrice de citoyens conscients et outillés pour relever les défis du monde.

"Dans ce monde en proie à de nombreuses crises et bouleversements, l’éducation est le socle permettant de promouvoir des sociétés inclusives où les citoyens sont éclairés pour relever les défis contemporains et ceux de l'avenir, où l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous est indispensable, dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribuent au développement durable et à la paix, en formant des générations engagées et responsables. Aujourd’hui, je vois vous autour de moi, jeunes étudiants et professeurs engagés, sont éclairés, donner tout son sens à ce thème", a dit Kaloyan Kolev, spécialiste de programme en charge de la coopération de la Représentation régionale de l'OIF pour l’Asie-Pacifique (REPAP).

Une Journée significative

Photo : TH/CVN

Le point d'orgue de cette Semaine est la Journée festive et gourmande qui a eu lieu le 26 mars. Au programme de celle-ci, la finale du Concours d’orateur "Destinations francophones : découverte et inspiration", la remise du prix de ce concours et du Concours de doublage de films "La voix d’art" et un marché gourmand.

Lancé le 1er mars, le concours d’orateur "Destinations francophones : découverte et inspiration" consistait en une présentation par des apprenants de français langue étrangère, d’une destination francophone de leur choix, mettant en avant son patrimoine, sa culture, ses traditions et son influence dans le monde. Au total, plus de 60 candidats de 14 écoles venus de Hanoï, Hà Tinh, Dà Nang (Centre) et Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), s'y sont inscrits. Le jury a choisi les 5 meilleurs pour la finale du 26 mars, dans l’amphithéâtre de l’Université de Hanoï.

Photo : Quê Anh/CVN

Résultats : Nguyên Khanh Linh (étudiante à HANU) a remporté le premier prix. Nguyên Tuân Thành (étudiant à l’Université de langues et d’études internationales - ULIS) a décroché le deuxième prix. Le troisième prix a été remis à Hô Tuân Kiên (étudiant à HANU). Le prix d’encouragement a été attribué à Mai Thi Trang (étudiante à HANU) et à Trân Dinh Huy (étudiant à l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï). Sans compter le prix du jeune talent, décerné à Hoàng Ngân Hà Chi (Collège Doàn Thi Diêm, Hanoï), Nguyên Ro Cham Thao Vi (Lycée d'excellence de Nguyên Du, province de Dak Lak), Nguyên Minh Châu (Lycée d'excellence Hanoï - Amsterdam), Pham Quang Minh (Lycée français Alexandre Yersin, Hanoï) et Trân Ngoc Hân (École supérieure de commerce extérieur de Hanoï).

Du 11 au 20 mars sur la fanpage Hanu Francophiles, le concours de doublage de films "La voix d’art" propose aux apprenants de français de doubler des films francophones, développant leur créativité et renforçant leur niveau de français à l’oral et à l’écrit.

Photo : Quê Anh/CVN

En 10 jours, 80 œuvres audiovisuelles de 144 candidats venus de l’Université de Hanoï, de l’ULIS, de l’Université nationale d’éducation de Hanoï, du Collège Doàn Thi Diêm et de l’Académie de la sécurité populaire, ont été envoyées au comité d'organisation. Chaque candidat ou équipe devait choisir un extrait de film d’animation ou de court-métrage et le doubler en français. Durée de l’extrait : entre 120 et 180 secondes (soit 2 à 3 minutes). Le doublage pouvait reprendre les dialogues d’origine ou proposer un contenu réécrit/traduit, à condition qu’il reste cohérent avec le contexte et la culture francophone. Langue du doublage : français uniquement. Les genres de films sélectionnés pour le doublage étaient divers, allant de l'animation aux séries télévisées vietnamiennes et étrangères en passant pả des comédies, des drames, de l'action, etc.

Résultats : le 1er prix a été attribué à un groupe d’étudiants (Nguyên Phan Hà Anh, Thân Thùy Linh et Nguyên Mai Huong) pour le doublage du film Cendrillon. Les 2e prix ont été décernés à un groupe d'étudiantes (Nguyên Thi Minh Hiên, Dô Thi Diu et Lê Thu Thao) pour l’œuvre de doublage du film Les noces funèbres, à un groupe d’étudiantes de HANU (Dinh Hà Phuong et Nguyên Thu Hang) pour le film Tâm Cam. Hoàng Minh Quân (pour le film Miracle), Nguyên Binh Chi (pour le film Chip Chip) et Nguyên Khanh Linh (pour le film Dung dôt - Ne brûle pas ! en français) ont remporté le 3e prix. Sans compter le prix du public pour le groupe d’étudiants (Nguyên Hoàng Gia Bao et Trân Thi Xuân Mai) pour le film Alice au pays des merveilles. Tous les gagnants sont étudiants à HANU. La cérémonie de remise des prix du concours a eu lieu le 26 mars dans l’amphithéâtre de l’Université de Hanoï.

Photo : TH/CVN

Le marché gourmand quant à lui, a pris place dans la cours de l’Université de Hanoï. "Ce marché nous offre un véritable festin de saveurs venues de divers pays", a expliqué la vice-rectrice de HANU. Elle a ajouté : "Il y a des stands de plusieurs pays d'Asie région et d'Europe. On y rencontre la Belgique, le Canada, le Laos, la Suisse, la République de Corée aussi, le Cambodge, la Thaïlande, beaucoup de pays".

Calendrier de la Semaine des cultures francophones 25 mars 2025 : Représentation “Le Malade Imaginaire” de la Cie Les Incompressibles, une adaptation de la pièce de théâtre de Molière, en partenariat avec le CREIPAC (Nouvelle-Calédonie) 26 mars 2025 : Journée festive et gourmande à l’Université de Hanoï Du 24 au 31 mars 2025 : Soirées cinématographiques avec projections de films francophones suivies d’échanges et de mini-jeux.

Quê Anh/CVN