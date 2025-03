Un parcours universitaire exemplaire

>> Couleurs culturelles 2025 : une célébration vibrante de la Francophonie

>> Vive la Francophonie !

>> La Francophonie fêtée en grande pompe

“La coopération entre universités francophones était et demeure très efficace dans de nombreux domaines différents et se maintient très bien”. Celui qui s’exprime sur ce sujet est un heureux bénéficiaire de ces programmes francophones qui ont fait leurs preuves. Il se nomme Vu Anh Quang et est aujourd’hui, parmi ses nombreuses fonctions, chargé des projets internationaux, des activités estudiantines, des collaborations avec le monde francophone et des partenariats avec l’Europe, l’Océanie et l’Amérique du Nord pour l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

La découverte du français

Anh Quang a vécu toute sa jeunesse dans l’arrondissement de Binh Thanh, à Hô Chi Minh Ville. Il a fréquenté les établissements de son lieu de résidence, de l’École primaire Binh Hoa au lycée Vo Thi Sau, en passant par le collège Hà Huy Tâp. Il y demeure toujours et y a ses habitudes. En 2002, il a été admis à la Faculté de chimie de l’Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville avec panache, se classant major du concours d’entrée. Lors de sa première réunion estudiantine, il fut attiré par un programme de formation franco-vietnamien organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans le domaine de la chimie. Confiant dans ses capacités, curieux de se frotter à la langue française et de pouvoir la maîtriser un jour, il s’est alors inscrit à cette filière francophone et en cette rentrée 2002-2003, sa vie a alors pris une toute autre tournure.

Enseignée à haute dose, la langue française dans cette promotion en a refroidi plus d’un(e) mais pas lui. Relever ce défi a été assez facile grâce au soutien de sa grand-mère, qui parlait couramment le français. C’est elle qui l’a accompagné tout au long de ses quatre années d’université, en lui expliquant la culture française et en enrichissant considérablement son vocabulaire. En plus de cet appui familial, Anh Quang a redoublé d’efforts pour conquérir cette nouvelle langue. Il s’est inscrit à des cours supplémentaires à l’Université de pédagogie et à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF). Il a aussi participé aux activités organisées par des clubs francophones. Sa passion pour les sciences et les langues lui a permis de réussir de stressants examens les uns après les autres et d’être diplômé du programme de l’AUF en 2006 avec, cerise sur le gâteau, le titre de major de promotion et l’octroi d’une bourse de l’AUF pour poursuivre la deuxième année du programme Master (M2) à l’Institut des sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var (ISITV) - France, aujourd’hui, École SEATECH à Toulon. C’était la deuxième fois qu’il mettait les pieds en France puisqu’en troisième année d’université, il avait déjà bénéficié d’une bourse d’échanges culturels d’un mois à Lyon et à Paris.

Le grand bond vers la France

Anh Quang a soutenu son mémoire de fin d’études devant deux jurys (en vietnamien puis en français) ce qui a engendré un retard d’un mois sur son entrée à l’ISITV. Un énorme défi à relever, tout en s’occupant des démarches administratives pour sa demande de titre de séjour, l’ouverture d’un compte en banque, la souscription à une assurance et, bien sûr, la location d’une chambre. Sa nouvelle vie toulonnaise loin de sa famille ne fut pas de tout repos !

Heureusement, il découvrit l’Association des étudiants vietnamiens à Toulon et avec le soutien de ses membres, il put surmonter les obstacles un à un et terminer ces dix mois d’études en France au deuxième rang de la promotion du programme de Master “Chimie des Matériaux - Fiabilité - Durabilité” le 1er juillet 2007, veille de ses 23 ans. Anh Quang se souvient parfaitement de cet anniversaire-là, chaleureux et joyeux combiné à une soirée de remise des diplômes de Master. C’était aussi son adieu à l’Hexagone pour retrouver son pays natal.

Après quelques mois de travail au Vietnam, Anh Quang reçut une belle nouvelle. Il était accepté en doctorat à l’Université de Bourgogne avec le support financier d’Arcelor-Mittal, corporation indienne dans le domaine de l’acier. À partir de là, une autre aventure a commencé, laissant derrière lui une partie de sa jeunesse. Le lundi 17 décembre 2012, Anh Quang décrochait son Doctorat avec brio. De retour au Vietnam en octobre 2014, il a travaillé pour l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et à partir du 1er avril 2016, est devenu enseignant de l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville en 2018, grâce à ses expériences internationales et ses compétences linguistiques, il a été nommé directeur adjoint du Bureau des relations extérieures. Ces efforts ininterrompus le conduisent à être nommé vice-président associé de l’Engagement mondial en 2023. Un parcours qui laisse rêveur.

Anh Quang est un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui et pour ceux qui ont des appréhensions face à la langue française. Concernant l’avenir de la communauté universitaire francophone et des échanges culturels français au Vietnam, il croit à leur attractivité et à leur grand potentiel. Selon lui, la coopération universitaire francophone était et demeure très efficace dans des domaines variés et se maintient très bien autant à Hanoï qu’à Hô Chi Minh-Ville. Dans la mégapole du Sud, un projet d’internationalisation de l’éducation est en cours, faisant de cette ville une destination idéale pour les experts internationaux et donc francophones. On n’a pas fini de parler de lui et c’est tant mieux.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Vu Anh Quang/CVN