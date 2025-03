La Francophonie fêtée en grande pompe

>> Couleurs culturelles 2025 : une célébration vibrante de la Francophonie

>> "Balade en France et en Francophonie" : un espace festif et convivial pour les habitants de la capitale.

>> Une ambiance culturelle française haute en couleurs au lycée à option Chu Van An

>> Un rendez-vous cinématographique incontournable

>> Vive la Francophonie !

Photo : OIF/CVN

Placée sous le thème “Je m’éduque, donc j’agis”, la Journée internationale de la Francophonie 2025 s’annonce dense. À Hô Chi Minh-Ville, les animations francophones attirent depuis plus de 30 ans un large public, allant des enfants aux professeurs, en passant par les chefs d’entreprise et les diplomates. Depuis cinq ans, le Festival de la Francophonie est organisé par Alexandra Rendall et Jaime Peypoch dans le cadre des activités de leur association Culture et Espace Francophones (CEF).

Un soutien efficace et fidèle

Cette année, cet événement se tiendra au Centre franco-vietnamien de formation à la gestion (CFVG), également connu sous le nom de French Vietnamese School of Management. Fabien De Geuser, son directeur depuis trois ans, aura le plaisir de l’inaugurer le samedi 29 mars, de 09h30 à 15h00. Le festival ne pourrait voir le jour sans le soutien fidèle et efficace de TV5MONDE et des partenaires institutionnels : le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF).

Photo : Lesfrançais.press

Le CEF compte également sur la mobilisation des étudiants du Département de français de l’Université des sciences sociales et humaines, ainsi que sur la participation des élèves des écoles du réseau Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et des établissements à classes bilingues de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines.

Au programme de cette édition 2025 : un pôle Entreprises, un pôle Artisanat, des concours d’éloquence, des tables rondes et du théâtre. Oui, la Francophonie est partout, riche et diverse !

L’IDECAF, en collaboration avec le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) et le Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, organisera la Soirée internationale de la Francophonie le 21 mars, de 18h00 à 20h00, dans ses locaux (31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville). Cet événement proposera un espace culturel francophone haut en couleurs, avec des temps forts tels que l’inauguration de l’Espace francophone à la médiathèque de l’IDECAF, des spectacles culturels et artistiques, le vernissage d’une exposition de peinture et les cérémonies de remise des prix de deux concours, l’un de chant en français et l’autre de dessin. Une belle occasion de renforcer les liens culturels et linguistiques entre la communauté francophone et les passionnés de la langue française.

Une multitude d’activités à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

Le soir du 7 mars, l’Union des organisations d’amitié et l’Association d’amitié franco-vietnamienne de la ville de Cân Tho (Sud), en collaboration avec le Service municipal de l’éducation et de la formation, l’ambassade de France au Vietnam et plusieurs partenaires francophones, ont organisé la Journée de la Francophonie 2025 à Cân Tho.

Cet événement a offert à la communauté francophone, en particulier aux élèves, une occasion de se rencontrer, d’échanger et de participer à des activités en français, contribuant ainsi à l’apprentissage de la langue dans la ville. À travers ces échanges, les liens d’amitié dans les domaines culturel et éducatif ont été renforcés, s’inscrivant dans la stratégie de coopération et de développement entre le Vietnam et la France.

Le même jour, l’Union des organisations d’amitié et l’Association d’amitié franco-vietnamienne de Cân Tho, en collaboration avec le Service municipal de l’éducation et de la formation, ont organisé un concours d’éloquence en français destiné aux enseignants locaux, afin de renforcer leurs compétences en communication et en pédagogie.

Venez au Vietnam partager, découvrir et célébrer la Francophonie dans une ambiance festive et chaleureuse.

Hervé Fayet/CVN