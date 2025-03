Une carrière médicale époustouflante

Le Pr.-Dr. Duong Quy Sy est né le 13 janvier 1967 dans une famille attachée à l’éducation, à Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre). Dès son plus jeune âge, il a nourri le rêve ardent de devenir médecin pour soigner et sauver des patients. Ce rêve d’enfance transparaît dans sa chanson Tendre rêverie (Ước mơ dịu êm), qui lui a valu le premier prix du concours national de chanson du secteur médical du Vietnam en février dernier.

L’amour de la blouse blanche

En 1991, après avoir obtenu son doctorat en médecine générale à l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, il a commencé une formation en médecine interne en 1992 et obtenu le titre de médecin spécialisé du 1er degré en 1995. Il a intégré le Collège de médecine de Lâm Dông en 1993, où il exerce encore aujourd’hui.

Animé par une passion pour la science et le désir d’accéder à la médecine moderne mondiale, il a choisi de poursuivre des études à l’étranger. Lauréat du concours de formation de trois ans de l’Association franco-vietnamienne de pneumologie (AFVP), il a été sélectionné pour une formation en France sous la direction du Dr. Jean-Paul Homasson, fondateur de l’AFVP. En 1996, il a obtenu un diplôme de spécialisation au Centre de pneumologie de Chevilly-Larue.

De retour à Dà Lat, il a poursuivi son travail au Collège de médecine de Lâm Dông et décroché en 1999 un master en médecine interne à l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville. Entre 2001 et 2002, il a exercé en tant qu’interne au service de pneumologie de l’Hôpital Haut-Lévêque et obtenu un diplôme de formation postuniversitaire en pneumologie à l’Université Bordeaux-II - Victor Segalen.

Il a poursuivi sa carrière en France en tant que pneumologue à l’hôpital Haut-Lévêque (2004-2005) et praticien attaché à l’hôpital Cochin-Paris (2006-2013). Il a également enseigné à l’Université de médecine Paris Descartes. Au cours de cette période, il a suivi plusieurs formations postuniversitaires en pathologie respiratoire, cardiologie et exploration fonctionnelle à l’Université Paris V, VI et VII (Sorbonne), ainsi qu’à l’Université Paris XII (Paris-Est). En 2009, il a obtenu avec mention son doctorat en sciences à l’Université Paris-Est, devenant ainsi le premier médecin vietnamien à décrocher un doctorat en sciences en France dans le domaine de la physiopathologie respiratoire.

Contributions remarquables

En 2012, il a poursuivi son activité de médecin vacataire à l’hôpital Cochin jusqu’en 2015. Le Dr. Duong Quy Sy a également œuvré pour le Vietnam en tant que directeur, puis président du Conseil du Collège de médecine, membre du Conseil national de l’éducation et du développement des ressources humaines, ainsi que président de la Société de médecine du sommeil. Il est d’ailleurs le fondateur de cette spécialité au Vietnam, qui n’existait pas avant 2015.

Durant sa carrière, il a publié plus de 200 articles dans des revues internationales et coécrit de nombreux ouvrages médicaux en vietnamien, anglais et français. Il détient plusieurs brevets et a formé plusieurs générations de médecins, dirigeant notamment des thèses de doctorat. Son engagement dans les organisations médicales internationales est également remarquable : il est ambassadeur de la Société européenne des maladies respiratoires (ERS) au Vietnam, représentant de l’AFVP au Vietnam et président de la Fédération de médecine du sommeil de l’ASEAN.

Ses contributions lui ont valu de nombreuses distinctions nationales et internationales tels que l’Ordre du Travail de troisième classe (2015) et de deuxième classe (2024), le prix de l’UNESCO, ainsi que plusieurs prix d’excellence en gestion et en recherche scientifique en Asie et en Europe. En janvier 2022, il a reçu une lettre de remerciement du Premier ministre du Vietnam pour son rôle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en réanimation à Binh Duong, ainsi que pour ses conseils stratégiques dans divers domaines.

En 2016, il est devenu le premier Vietnamien à être nommé professeur de médecine à l’Université de Penn State aux États-Unis et le premier médecin vietnamien à intégrer la prestigieuse société honorant les scientifiques Sigma Xi.

Dans le cadre du développement de la coopération franco-vietnamienne et de la francophonie, le Dr. Duong Quy Sy a contribué activement à la formation continue des médecins franco-vietnamiens ainsi qu’à l’accueil d’étudiants français en stage dans les hôpitaux de Dà Lat (Université Paris Cité). Il a enseigné le français à l’Université de Dà Lat et au Collège de médecine de Lâm Dông, écrit des poèmes en français et composé des chansons bilingues en français et en vietnamien.

Avec l’AFVP, il a également mené des recherches épidémiologiques majeures pour le Vietnam sur la prévalence de l’asthme, de la broncho-pneumopathie chronique obstructive post-tabagique et des apnées obstructives du sommeil. Avec le soutien de professeurs éminents de France, le Dr. Duong Quy Sy a fondé le Journal de la ventilation fonctionnelle et de pneumologie (JFVP), une revue spécialisée en pneumologie qui permet depuis 15 ans aux médecins des pays francophones de publier gratuitement. À ce jour, près de 700 articles ont été publiés.

Pour lui, la reconnaissance des diplômes et des équivalences est un enjeu essentiel afin de permettre aux jeunes Vietnamiens de s’investir pleinement dans l’apprentissage du français. Il estime également que les Alliances françaises au Vietnam, ainsi que d’autres institutions culturelles francophones, doivent pouvoir continuer à organiser des événements visant à inciter la jeunesse vietnamienne à s’immerger dans la culture francophone à travers la littérature, le cinéma, la musique et les beaux-arts. Enfin, il attache une grande importance à la pérennité des jumelages entre les structures pédagogiques, les établissements publics ainsi que les grandes villes et régions, qui jouent un rôle clé dans la diffusion et le maintien du lien francophone au Vietnam.

Texte et photos : Quy Sy - Hervé Fayet/CVN