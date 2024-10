Luong Cuong reçoit le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine

>> Le SG Tô Lâm reçoit le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine

>> Le Vietnam et la Chine veulent promouvoir leurs relations de défense

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a souligné que le Vietnam considérait toujours le développement de l'amitié et de la coopération avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures.

Zhang Youxia a exprimé sa joie lors de sa première visite au Vietnam en tant que vice-président de la Commission militaire centrale de Chine. Il a félicité Luong Cuong pour son élection à la présidence du Vietnam et estimé les réalisations en matière de développement socio-économique obtenues par le Vietnam au cours de près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau).

Progrès considérables

Les deux parties ont noté avec satisfaction les progrès considérables enregistrés dans les relations entre leurs pays, en particulier après les visites mutuelles de dirigeants des deux pays, au cours desquelles le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine a été élevé pour bâtir une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique selon l’orientation de "six plus", contribuant à apporter des avantages tangibles aux peuples des deux pays et à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Il a estimé les résultats de l’entretien entre le ministre vietnamien de la Défense et vice-président de la Commission militaire centrale du Vietnam, Phan Van Giang et le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine. Soulignant les progrès réalisés dans les relations bilatérales en matière de défense, il a demandé aux commissions militaires centrales et aux ministères de la Défense des deux pays d'intensifier davantage leur coopération bilatérale à travers l’échange de délégations et de maintenir efficacement les mécanismes de coopération disponibles.

Zhang Youxia a déclaré que sa visite visait à concrétiser les perceptions communes atteintes par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, tout en favorisant la coopération des deux armées en matière de défense et de sécurité nationales.

Alors qu’en 2025, le Vietnam célébrera le 80e anniversaire de sa fondation et que les deux pays marqueront le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025, les deux parties continuent de persister la voie choisie par les dirigeants des deux partis et de renforcer leur collaboration dans divers domaines pour bâtir une communauté d’avenir partagé de portée stratégique pour les intérêts des deux peuples, a-t-il souligné.

VNA/CVN