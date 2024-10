8e session de la XVe AN : libération de Bùi Van Cuong de ses fonctions

>> Les députés travaillent aujourd’hui sur différents projets de loi

>> L’Assemblée nationale discute vendredi 25 octobre de deux projets de loi

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée, sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Duc Hai, les députés ont écouté le président de la Commission de l’économie Vu Hông Thanh présentant le rapport d’explication, de réception et de révision du projet de loi sur la planification urbaine et rurale avant de discuter de ce contenu.

Dans l’après-midi, sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh, les députés ont écouté le président de la Commission des lois Hoàng Thanh Tùng présentant un rapport d’explication, de réception et de révision du projet de loi sur la notarisation (modifié ). Et puis, ils ont discuté des sujets ayant des opinions différentes sur ce document.

L'Assemblée nationale a aussi tenu une séance de travail pour le personnel, conformément à son autorité. Elle a voté pour l'approbation de la résolution No 157/2024/QH15 du 25 octobre 2024 relative à la libération de Bùi Van Cuong des postes de secrétaire général de l'Assemblée nationale, de membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale et de député de la XVe Assemblée nationale.

Bùi Van Cuong a été libéré de ces fonctions selon son souhait personnel et bénéficiera d'avantages et de politiques selon la réglementation en vigueur.

Demain, samedi 26 octobre, l'Assemblée nationale va débattre en groupe sur la situation socio-économique et le budget de l'État ; la situation de mise en œuvre de la Constitution et d’application des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; l’option d'ajustement de la Planification de l’utilisation foncière pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 ; le projet de de loi sur l'électricité (modifié)...

VNA/CVN