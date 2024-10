L’ambassadeur de Cuba décoré de l’Insigne "Pour la paix et l’amitié entre les peuples"

Photo : VNA/CVN

Présentant lors de la cérémonie de remise des prix, le président de la VUFO, Phan Anh Son, a salué les efforts de l’ambassadeur pour renforcer l’amitié et la solidarité de longue date entre le Vietnam et Cuba au cours de son mandat au Vietnam de 2021 à aujourd’hui.

Il a déclaré que le diplomate a coordonné avec les agences et organisations du Vietnam pour consolider et développer l’amitié traditionnelle et la solidarité particulière entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier le renforcement des liens et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et cubain, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales.

Au cours de son mandat au Vietnam, l’ambassadeur a travaillé en étroite collaboration avec la VUFO, l’Association d’amitié Vietnam - Cuba et diverses agences vietnamiennes pour organiser de nombreux événements culturels et activités commémoratives. Son implication dans les programmes et activités annuels de la VUFO a contribué à leur succès.

Le président de la VUFO a exprimé sa conviction que l’ambassadeur Hernández Guillén continuera, quel que soit le poste qu’il occupe, à contribuer aux relations Vietnam - Cuba.

Pour sa part, l’ambassadeur a exprimé sa gratitude pour le soutien inestimable de la VUFO et d’autres agences vietnamiennes pendant son mandat, et a réaffirmé son dévouement à promouvoir les relations Vietnam - Cuba dans les années à venir.

VNA/CVN