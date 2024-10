Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en matière de défense

Lors de l'entretien avec le général de corps d'armée Álvaro López Miera, membre du Bureau Politique du Parti communiste de Cuba, ministre des Forces armées révolutionnaires, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer et à maintenir des échanges de délégations de haut niveau, à échanger des expériences professionnelles, à renforcer les échanges entre les jeunes officiers des deux pays…

Les deux parties ont convenu d'attacher de l'importance à la coopération dans la formation des ressources humaines ; à la mise en œuvre régulière de la sensibilisation et de l’éducation sur l'histoire, la signification et l'amitié traditionnelle particulière entre les deux pays.

Elles se sont accordées pour se collaborer dans la réalisation des 4e et 5e épisodes du documentaire "Two hearts, one beat" ; accélérer l'achèvement du livre "Les relations de défense Vietnam - Cuba à travers les mémoires de témoins historiques" ; organiser des événements de célébrations des événements importants des deux pays…

Trinh Van Quyêt et Álvaro López Miera ont proposé que le Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et la Direction politique des Forces armées révolutionnaires de Cuba se coordonnent étroitement et déploient activement des accords entre les hauts dirigeants des deux Partis, de deux États et de deux Armées.

Durant son séjour à Cuba, le général de corps d'armée Trinh Van Quyêt a rendu une visite de courtoisie au Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Lors de la réunion, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a souligné que le Parti, l'État et le peuple cubain prenaient en haute considération les relations traditionnelles, l'amitié spéciale et à la fidélité avec le Vietnam et continuerait à s'unir aux côtés du Vietnam pour la construction et le développement du pays.

À cette occasion, le ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, a remis de l’Ordre de Playa Girón et l’Ordre d'Antonio Maceo au général de corps d'armée Trinh Van Quyêt pour ses réalisations dans la consolidation et le renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération entre Cuba et le Vietnam.

Au cours de sa visite de travail, le général de corps d'armée Trinh Van Quyêt a visité plusieurs installations militaires, l’Académie militaire du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba et a assisté à la cérémonie de remise des 2e et 3e épisodes du documentaire "Two hearts, one beat".

Il a également rencontré des familles de martyrs et d'anciens combattants cubains ayant participé à la guerre au Vietnam, ainsi que des experts médicaux cubains venus au Vietnam pour soutenir la lutte contre la pandémie de COVID-19. Il a visité l'ambassade du Vietnam et est allé fleurir le Monument du Président Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom dans la capitale La Havane.

