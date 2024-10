Le PM Pham Minh Chinh veut renforcer la coopération multiforme avec Cuba

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré le 24 octobre que le Vietnam et Cuba devraient continuer à travailler en étroite collaboration pour renforcer leur coopération multiforme, lors d'une réception du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla en marge du sommet des BRICS+ à Kazan, en Russie.

Les deux parties se sont réjouies de la relation traditionnelle spéciale et de la coopération globale entre le Vietnam et Cuba, qui ont été constamment consolidées, promues et approfondies, pour des bénéfices tangibles pour leurs peuples.

Elles ont convenu de renforcer la coopération dans tous les domaines et d'établir prochainement un mécanisme de comité intergouvernemental pour discuter des questions de coopération. Ils ont également souligné la nécessité d'intensifier les échanges théoriques entre les deux partis sur la construction du socialisme et la voie vers le socialisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la profonde préoccupation du Vietnam face aux difficultés et aux défis auxquels sont confrontés le gouvernement et le peuple cubains dans le contexte des pannes de courant généralisées causées par les récentes tempêtes.

Le gouvernement et le peuple vietnamiens sont prêts à apporter leur soutien et espèrent que Cuba résoudra bientôt ces problèmes et rétablira les conditions de vie normales de son peuple, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Parti, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamiens gardent toujours à l'esprit le soutien sans réserve de Cuba à la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale, chérissent et préservent la solidarité traditionnelle et la coopération globale avec la nation caribéenne, et s'engagent à approfondir les relations.

Le Vietnam soutient la juste cause révolutionnaire du peuple cubain, a-t-il déclaré, réitérant la position constante de son pays contre les mesures d'embargo unilatérales imposées à Cuba.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux parties de mettre en œuvre rapidement les principaux résultats de la visite en septembre à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm.

De son côté, Bruno Rodriguez a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur précieux soutien à Cuba, aidant le pays à surmonter les difficultés rencontrées lors de son développement socio-économique en raison du blocus et de l'embargo.

Il a également souligné l'importance et le succès de la visite du secrétaire général du PCC Lam en septembre, qui a jeté des bases importantes pour le développement futur des relations bilatérales.

Le responsable s'est engagé à demander au ministère cubain des Affaires étrangères de travailler plus étroitement avec le Vietnam pour concrétiser les résultats de la visite, notamment en renforçant la coopération en matière de commerce et d'investissement, en mettant l'accent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire.

