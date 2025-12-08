Conférence nationale sur l’organisation et l’édification du Parti en 2025

Le 8 décembre, la Commission centrale d'organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu une conférence nationale pour faire le bilan du travail d’organisation et d’édification du Parti en 2025 et déployer les missions pour 2026. Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, y a assisté et donné des orientations.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

L’événement a réuni par visioconférence 40 Comités du Parti de niveau provincial et plus de 2.000 points de connexion au niveau local.

Selon un rapport présenté lors de la conférence, le secteur de l’organisation et de l’édification du Parti a accompli une charge de travail particulièrement importante en 2025 et durant tout le mandat en cours.

Parmi les réalisations phares : conseils sur la réorganisation et rationalisation de l’appareil du système politique à une échelle inédite, dépassement des objectifs de la Résolution 18-NQ/TW, collaboration et conseils au service de la préparation réussie des congrès du Parti à tous les niveaux pour 2025-2030, ainsi que conseils sur le travail du personnel pour le XIVᵉ Congrès national du Parti…

En outre, 143 projets ont été soumis aux instances centrales, et des efforts ainsi que des avis techniques ont contribué à l’adoption de 224 textes créant une base politique et juridique unifiée. Le travail du personnel a connu de nombreuses avancées, notamment la nomination de dirigeants clés et, pour la première fois, la désignation de 100% des secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti ne provenant pas de la localité concernée...

Dans son discours, Trân Câm Tu a salué les résultats obtenus et a instruit de concentrer les efforts sur la préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti ainsi que sur la coordination étroite au service des élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Il a souligné l’importance de promouvoir la réforme administrative et de renforcer l’inspection et la supervision, afin d’identifier et résoudre rapidement les difficultés et les problèmes émergents. Il a demandé de poursuivre la réorganisation et la rationalisation de l’appareil organisationnel pour améliorer l’efficacité et la qualité du service public.

Concernant la politique du personnel, Trân Câm Tu a exigé une mise en œuvre stricte et cohérente des nouvelles réglementations, ainsi que la protection et l’encouragement des cadres dynamiques, créatifs, audacieux et responsables de l’intérêt national, tout en remplaçant immédiatement ceux manquant de responsabilité ou présentant des performances insuffisantes…

À la clôture, la Commission centrale d'organisation du Parti a remis des distinctions à des collectifs et à des individus ayant obtenu des résultats remarquables en 2025, et a lancé l’émulation 2026.

VNA/CVN