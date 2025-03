La connectivité ferroviaire renforcera renforcera les échanges Chine - Vietnam

Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sur la connectivité ferroviaire entre la Chine et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La construction rapide de lignes ferroviaires entre la Chine et le Vietnam contribuera à promouvoir la coopération économique et commerciale et les échanges humanistes entre les deux pays. C'est le souhait de Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Il a souligné l'importance cruciale de ce projet. Selon lui, les deux pays disposent actuellement de deux voies ferrées intermodales pour le transit, mais en raison de normes d'écartement ferroviaire incompatibles, la capacité de transport est limitée. À l'heure actuelle, la coopération commerciale et les échanges de marchandises entre les deux pays n'ont pas pleinement réalisé leur potentiel en raison des limitations de la capacité de transport.

Le Vietnam envisage de construire les lignes ferroviaires Dông Dang - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong. Selon Chen Gang, les deux pays considèrent la construction de ces deux lignes ferroviaires comme d'une grande importance. La ligne Fangchenggang-Dongxing, opérationnelle depuis 2023, devrait être reliée à la ligne Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, permettant ainsi une connexion ferroviaire continue entre les deux pays. Par ailleurs, la ligne Nanning - Chongzuo - Pingxiang, dont la mise en service est prévue pour fin 2025, sera connectée à la ligne Dông Dang - Hanoï, sous réserve de l'approbation des deux gouvernements.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Guangxi dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le responsable a exprimé sa grande impression de l'importante décision prise par le Politburo du Parti communiste du Vietnam d'accélérer le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique ; et de faire du développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de l'économie numérique une stratégie nationale.

Soulignant que le Guangxi est prêt à renforcer la coopération dans le domaine de l'IA avec les pays de l'ASEAN, y compris le Vietnam, sur la base du principe de bénéfice mutuel et de coopération gagnant-gagnant, Chen Gang a déclaré que le Centre de coopération pour l'innovation Chine - ASEAN, créé par le Guangxi à Nanning, vise à travailler avec les pays de l'ASEAN pour promouvoir le développement et l'application de l'IA, et à rechercher conjointement de grands modèles linguistiques, y compris la langue vietnamienne, pour les pays de l'ASEAN afin que les gens puissent suivre les tendances de l'époque et profiter de nouvelles expériences et résultats apportés par la science et la technologie.

VNA/CVN