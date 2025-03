Vietnam - Chine : les entreprises invitées à mettre en pratique les accords de haut niveau

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son souhait que les entreprises chinoises capitalisent sur le Vietnam en tant que pôle de production et de commerce. Il a affirmé que le Vietnam s’engage à garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises, à assurer leur accès égal aux politiques et à favoriser un climat favorable aux entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a espéré vendredi 28 février que les entreprises chinoises capitalisent sur le Vietnam en tant que pôle de production et de commerce, alimenté par la croissance rapide et durable de secteurs émergents tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie basée sur la connaissance et l’économie du partage.

Lors d’une table ronde avec les entreprises chinoises à Hanoï, il les a encouragées à intensifier le transfert de technologie, permettant aux entreprises vietnamiennes de rejoindre la chaîne de valeur mondiale et d’élargir leurs horizons d’investissement.

Il a appelé à accroître les investissements dans les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, les exportations et la consommation, tout en favorisant de nouveaux moteurs de croissance, notamment dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’Internet des objets, l’optoélectronique, la technologie quantique, la biotechnologie, la technologie des nouveaux matériaux et les services à haute valeur ajoutée tels que les solutions de paiement numérique.

Les entreprises chinoises ont été invitées à continuer de fournir au Vietnam des informations précieuses pour affiner son cadre institutionnel et partager leur expertise en matière de gouvernance intelligente.

Le chef du gouvernement a également mis en avant des domaines critiques pour les investissements, notamment l’énergie propre et renouvelable, les infrastructures de transport telles que les chemins de fer, les aéroports, les ports maritimes et les autoroutes, ainsi que les parcs industriels et les zones économiques.

Il leur a suggéré de promouvoir les paiements numériques, d’élargir la portée des paiements en monnaie locale, d’investir dans les centres financiers, de faire progresser la finance verte et de stimuler le commerce bilatéral via la création de zones économiques frontalières et de portes frontalières intelligentes.

Le Vietnam, a-t-il assuré, s’engage à garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises, à assurer leur égalité d’accès aux politiques et à favoriser un climat favorable aux entreprises fondé sur les principes d’"harmonisation des intérêts et de partage des risques". Cette approche vise à équilibrer les intérêts de l’État, des entreprises et des citoyens.

Soulignant la stabilité macroéconomique du Vietnam caractérisée par une inflation maîtrisée, des dettes publiques, extérieures et souveraines gérables, des taux de change stables et des taux d’intérêt favorables, il a annoncé l’objectif du pays d’atteindre une croissance de 8% cette année, ouvrant la voie à une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Pour y parvenir, tous les secteurs, localités, unités, entreprises et citoyens doivent faire preuve d’une forte détermination et prendre des mesures drastiques. Cela nécessite l’effort collectif du monde des affaires, y compris des entreprises chinoises, a-t-il déclaré.

Pour renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique globale entre le Vietnam et la Chine, il a suggéré de connecter les deux économies et les communautés d’affaires via des échanges interpersonnels.

Les entreprises vietnamiennes et chinoises doivent prendre l’initiative de concrétiser les accords conclus par les dirigeants des deux pays par le biais de programmes et de projets spécifiques, à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques cette année, a-t-il déclaré.

L’Office du gouvernement et le ministère du Plan et de l’Investissement ont été chargés de recueillir les commentaires des entreprises chinoises et de publier la conclusion officielle du Premier ministre à l’issue du dialogue. D’autres tâches spécifiques ont également été assignées aux ministères et agences vietnamiens pour traiter les propositions de la partie chinoise afin d’accélérer les projets clés, notamment les projets ferroviaires reliant les deux nations.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, et les entreprises chinoises ont salué le climat favorable aux investissements du Vietnam et son immense potentiel de croissance, en particulier le soutien constant du gouvernement vietnamien et les dialogues fréquents avec les investisseurs pour relever leurs défis.

Les entreprises chinoises ont exprimé un vif intérêt pour l’expansion des investissements et ont présenté des propositions concernant des projets de développement urbain, de connectivité ferroviaire Vietnam-Chine, de systèmes ferroviaires urbains à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, d’autoroutes, de ports maritimes, d’énergie renouvelable, de centres financiers et bancaires, de production de véhicules électriques, d’infrastructures numériques, de sciences et technologies et d’aviation.

Le Vietnam reste le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le cinquième au niveau mondial. La Chine, quant à elle, est le plus grand marché d’importation du Vietnam et la deuxième destination d’exportation.

La Chine est également en tête du nombre de projets nouvellement autorisés au Vietnam. En août 2024, les IDE cumulés enregistrés de la Chine au Vietnam ont atteint 29,1 milliards USD sur 4.865 projets actifs, se classant au sixième rang parmi 149 pays et territoires qui y investissent.

Alors que les entreprises chinoises se concentraient initialement sur les industries de transformation et de fabrication du Vietnam, notamment l’électroménager, le cuir, les chaussures et l’habillement, elles explorent désormais activement les opportunités dans les domaines de l’énergie, de la construction, des infrastructures, de l’électronique, de l’automobile et de la finance et de la banque.

