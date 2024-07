Respect de la plus grande université de Russie pour le SG Nguyên Phu Trong

L'Académie présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique est le plus grand établissement d'enseignement de Russie. De 1946 à 1991, le Vietnam y a envoyé de nombreux théoriciens pour étudier et faire des recherches, dont Nguyên Phu Trong qui est devenu après secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).