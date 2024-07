Le Parti, le gouvernement et le peuple de Cuba regrettent le décès du SG Nguyên Phu Trong

Jorge Luis Broche Lorenzo a déclaré qu’en partageant, avec tristesse et chagrin, les sentiments du Parti, du gouvernement et du peuple de Cuba suite au décès du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, une délégation de haut niveau du Parti et de l'État de Cuba, conduite par Esteban Lazo Hernández, membre du Politburo, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État de Cuba, est venu au Vietnam pour assister aux funérailles.

Photo : VietnamPlus/CVN

C’est ce qu’a annoncé Jorge Luis Broche Lorenzo, membre du Secrétariat, chef du Département de l’économie et la production du Comité central du Parti communiste de Cuba, membre de haut rang de la délégation cubaine participant aux funérailles, lors d’une rencontre jeudi 25 juillet avec la presse à l’ambassade de Cuba à Hanoï.

Le Parti et l'État cubains ont également prononcé un deuil national de trois jours à la mémoire de Nguyên Phu Trong et les principaux médias cubains ont également publié de nombreux articles sur l'idéologie et la pensée, la pratique et la théorie du leader du PCV sur le socialisme ainsi que le mouvement révolutionnaire mondial. Cuba considère cela comme une orientation pour la jeune génération vers la poursuite du processus révolutionnaire, le développement du pays et le renforcement des relations entre les deux pays.

Selon Jorge Luis Broche Lorenzo, la réputation internationale du secrétaire général reflète la position de plus en plus élevée du Vietnam sur la scène internationale. Dans sa vie politique, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a occupé de nombreux postes. Quel que soit son poste, il s’est témoigné comme une personne simple, humble et internationale, proche des peuples et des générations de dirigeants.

Évoquant la coopération économique et commerciale entre les deux pays, Jorge Luis Broche Lorenzo a déclaré que les relations entre le Vietnam et Cuba dans les domaines de l'économie, de la finance, du commerce, de la science et de la technologie s’étaient développées et ont abouti de nombreuses réalisations importantes. Le Vietnam est le partenaire stratégique de Cuba à tous égards.

Le Vietnam est le deuxième pays asiatique à entretenir des relations commerciales croissantes avec Cuba. Actuellement, le Vietnam est le premier investisseur dans la zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM) à Cuba. Le Vietnam est également le principal fournisseur de riz de Cuba. Il s’agit d’une énorme contribution du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamien à Cuba.

"Le Vietnam et Cuba partagent le même idéal de développement et d’édification du socialisme dans leur pays afin d’atteindre l’objectif le plus élevé de justice sociale pour les peuples. En raison de leurs relations si spéciales et de leur partage de nombreux idéaux communs, le Vietnam et Cuba ont de nombreux projets communs pour œuvrer ensemble au développement du pays de plus en plus prospère pour le bénéfice des deux peuples", a affirmé Jorge Luis Broche Lorenzo.

VNA/CVN