Le PM Pham Minh Chinh arrive à New Delhi pour une visite d’État en Inde

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne sont arrivés à 22h40’du 30 juillet (heure locale) à l’aéroport militaire de Palam à New Delhi, entamant une visite d’État du 30 juillet au 1er août en Inde, à l’invitation de son homologue indien Narendra Modi.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite d'État en Inde de Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement vietnamien et de la première visite en Inde d'un Premier ministre vietnamien depuis une décennie.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde vise à affirmer la politique constante du Vietnam de valoriser l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec l'Inde.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait avoir des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants indiens tels que le Premier ministre indien Narendra Modi, le président indien Droupadi Murmu et le président du Sénat indien Jagdeep Dhankhar, le président de la Chambre des représentants de l'Inde. Représentants Om Birla.

Le Premier ministre rencontrera également les dirigeants de plusieurs partis politiques indiens, assister à des forums et des discussions avec des entreprises des deux pays, avoir des rencontres avec des groupes économiques importantes indiennes et prendre la parole au Conseil indien des affaires mondiales…

Au cours de la visite, les dirigeants vietnamiens et indiens devraient définir les orientations à suivre pour approfondir le partenariat dans divers domaines, en s'alignant sur les intérêts des deux pays dans un contexte de changements géopolitiques et économiques complexes dans la région et dans le monde.

Les deux parties visent à renforcer les domaines de coopération traditionnels et à s'étendre à de nouveaux secteurs potentiels tels que les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'économie verte, l'économie numérique, les télécommunications, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les infrastructures.

La visite contribue à renforcer la confiance politique et à approfondir les relations de coopération multiforme, concrétisant le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde et le rendant plus efficace dans les domaines politique, diplomatique, économique, de sécurité, de défense, de commerce et d’investissement.

La visite offre également au Vietnam et à l'Inde l'occasion d'accroître leur partage sur les questions de sécurité et stratégiques dans la région et dans le monde et d'affirmer leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux d'intérêt mutuel.

VNA/CVN