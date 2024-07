La générale cambodgienne exprime ses condoléances au SG Nguyên Phu Trong

La générale Chey Beaupha, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de lutte contre la drogue au Cambodge (NACD), a partagé sa tristesse suite au décès du secrétaire général (SG) du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong, qui, selon elle, est un leader honnête et exemplaire qui a consacré toute sa vie à la nation et au peuple.

Lors d'une échange avec l'Agence Vietnamienne d'Information, la générale Chey Beauphal, également vice-présidente de l'Association des anciens élèves cambodgiens ayant étudié au Vietnam (CAVA), a déclaré qu'elle suivait de près les activités du dirigeant et qu'elle avait été impressionnée par les discours qu'il prononçait. Elle a l'habitude de noter les déclarations du défunt chef du Parti, formulées avec des mots simples, et les considère comme des lignes directrices pour la direction du Parti et de la gestion de l'État qu'elle pourrait appliquer à son travail actuel.

La responsable a déclaré qu'elle avait été particulièrement impressionnée par les conseils de "l'Oncle Trong", faisant référence avec des sentiments chaleureux au défunt dirigeant vietnamien, sur le travail d'édification du Parti et la lutte contre la corruption au Vietnam.

Concernant les activités extérieurs du Vietnam, la générale Chey Beaupha a déclaré que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait développé de bonnes relations de coopération avec de nombreux pays dans la région et le monde. Notamment, Nguyên Phu Trong a également renforcé diverses activités de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, a-t-elle déclaré, exprimant sa gratitude envers le Parti et l'État vietnamiens pour avoir accordé des bourses à des générations d'étudiants cambodgiens.

