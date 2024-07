La visite du PM Pham Minh Chinh en Inde vise à booster les relations bilatérales

Le diplomate a déclaré que la visite, prévue du 30 juillet au 1er août, marque la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Inde depuis une décennie. Il s'agit également de la première visite au niveau du Premier ministre entre les deux pays depuis qu'ils ont élevé leurs relations à un partenariat stratégique intégral.

Nguyên Thanh Hai a estimé que cet événement revêt une importance significative pour le Vietnam et l'Inde, soulignant l'accent mis par les dirigeants vietnamiens sur les relations avec l’Inde. Pour l'Inde, il convient de noter que le Premier ministre Pham Minh Chinh sera l'un des premiers dirigeants étrangers à se rendre dans le pays après la réélection du Premier ministre indien Narendra Modi pour un troisième mandat.

Selon lui, au cours de la visite, les dirigeants vietnamiens et indiens devraient définir les orientations à suivre pour approfondir le partenariat dans divers domaines, en s'alignant sur les intérêts des deux pays dans un contexte de changements géopolitiques et économiques complexes dans la région et dans le monde. Les deux parties visent à renforcer les domaines de coopération traditionnels et à s'étendre à de nouveaux secteurs potentiels tels que les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'économie verte, l'économie numérique, les télécommunications, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les infrastructures.

La visite offre également au Vietnam et à l'Inde l'occasion de renforcer leur collaboration et de se soutenir mutuellement sur les questions régionales et internationales, ainsi que dans les forums multilatéraux, tout en renforçant les liens stratégiques ASEAN - Inde et en contribuant au maintien et à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et au-delà.

Évoquant la récente coopération et les perspectives d'avenir des relations entre le Vietnam et l'Inde, l'ambassadeur a noté que les relations traditionnelles et l'amitié bilatérales ont été nourries par le défunt Président vietnamien Hô Chi Minh et des dirigeants indiens comme Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, aux côtés de générations de dirigeants et de peuples des deux nations. Élevés au rang de partenariat stratégique global en 2016, les liens se sont jusqu'à présent développés dans tous les secteurs, soutenus par une relation solide et une confiance politique.

Les engagements bilatéraux à travers les canaux du Parti, de l'État, du Parlement et des relations interpersonnelles se sont développés, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier essentiel des relations bilatérales, a connu des progrès significatifs. Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 2,5 depuis 2016, atteignant près de 15 milliards d'USD en 2023.

Les grands conglomérats indiens sont de plus en plus intéressés par les investissements sur le marché vietnamien, en particulier dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, l'industrie de transformation, les produits pharmaceutiques, les infrastructures et la logistique. Il convient de noter qu'il existe aujourd'hui environ 60 vols directs par semaine entre les deux pays, et que près de 400.000 Indiens ont visité le Vietnam jusqu'à présent cette année.

Nguyên Thanh Hai a poursuivi en soulignant que l'Inde est en train de devenir un acteur mondial important, qui devrait devenir la troisième économie mondiale dans les années à venir, tandis que le potentiel et la position internationale du Vietnam sont en hausse. Grâce à une forte confiance politique, ils se voient offrir de vastes opportunités de réaliser leur immense potentiel de coopération bilatérale dans divers domaines.

