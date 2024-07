Le Venezuela et la R. dominicaine saluent l’héritage du dirigeant vietnamien

Le Vietnam a été dirigé par un leader visionnaire comme Nguyên Phu Trong, qui tout au long de son mandat a été un guide intellectuel et laisse un héritage de stabilité politique, de développement économique et de progrès social aux générations futures, a évalué l’ambassadeur du Venezuela à Hanoï, Juan Carlos Fernandes.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, le diplomate a également souligné les contributions importantes du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, décédé le 19 juillet à l’âge de 80 ans, au renforcement des relations entre les deux pays.

Au cours de votre carrière diplomatique au Vietnam et de votre travail au Vietnam, quelles sont vos impressions personnelles sur le dirigeant vietnamien?

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a apporté une contribution significative à l’histoire récente du pays, jouant un rôle décisif dans le renforcement du Parti, tout en maintenant l’unité interne, étant un aspect important de tous les processus politiques.

De même, la croissance économique constante du Vietnam est remarquable, avec un développement industriel considérable, une croissance des exportations et un développement socio-économique exceptionnel. Aujourd’hui, le peuple vietnamien vit dans de meilleures conditions, avec une diminution considérable de la pauvreté et une augmentation de sa qualité de vie.

Au niveau de l’exercice et de l’expérience diplomatiques, la perspective et l’approche que le secrétaire général a données à la pratique de la diplomatie vietnamienne se démarquent, en la comparant au bambou, faisant une excellente analogie dans la mesure où il possède une racine solide, des branches flexibles mais très résistantes, capables de résister aux tempêtes les plus violentes.

Nguyên Phu Trong nous laisse l’expérience d’une diplomatie imprégnée de l’âme et de l’esprit de la nation vietnamienne, douce, intelligente mais très résistante et ferme ; flexible et créatif, mais très courageux et persistant face à tous les défis auxquels notre peuple doit faire face aujourd’hui pour conserver son indépendance, sa liberté et son bonheur.

Le Vietnam a été dirigé par un leader visionnaire comme Nguyên Phu Trong. Tout au long de son mandat, il a été un guide intellectuel et laisse un héritage de stabilité politique, de développement économique et de progrès social aux générations futures.

Les relations entre le Vietnam et le Venezuela continuent de se développer de manière fructueuse. Comment évaluez-vous les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong ?

Le Vietnam et le Venezuela célébreront bientôt 35 ans de relations diplomatiques fructueuses et le camarade Nguyên Phu Trong, en tant que chef du Parti communiste du Vietnam, a joué un rôle de premier plan dans le renforcement des relations entre les deux pays, qui ont évolué avec succès dans divers domaines stratégiques. Son approche a été fondamentale pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans des secteurs tels que le domaine diplomatique et politique, ainsi que dans les domaines énergétique, agricole, industriel et technologique.

Au cours de sa longue carrière politique, le camarade Nguyên Phu Trong a participé aux moments marquants des relations bilatérales entre le Vietnam et le Venezuela. En ce sens, l’accueil qu’il a réservé, en tant que président de l’Assemblée nationale, au président Hugo Chávez lors de sa visite à Hanoi en 2006, puis au président Nicolás Maduro en tant que secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en 2015, ont constitué des événements marquants qui ont marqué positivement l’histoire des deux pays.

Dans le domaine économique, sous la direction de Nguyên Phu Trong, le Vietnam a cherché à diversifier ses relations commerciales et économiques internationales, en mettant l’accent sur la coopération avec des pays d’Amérique latine comme le Venezuela. Cela s’est traduit par des accords importants dans le domaine énergétique, dans lesquels le Vietnam a participé à des projets communs dans notre pays.

De même, le camarade Nguyên Phu Trong, à la tête du Parti communiste du Vietnam, a jeté les bases du début de la coopération dans des domaines tels que l’éducation et la santé. Cet échange de connaissances et d’expériences contribuera au développement humain et au renforcement des capacités des deux sociétés.

Dans les domaines politique et diplomatique, la vision de Nguyên Phu Trong a été cruciale pour maintenir des relations amicales et un respect mutuel entre le Vietnam et le Venezuela sur la scène internationale. Son attachement aux principes de souveraineté, de non-ingérence et de coopération a facilité un dialogue constructif et fructueux dans différentes enceintes multilatérales.

Au Venezuela, le leadership de Nguyên Phu Trong a toujours été observé avec beaucoup d’admiration et de respect et ses contributions sont appréciées de manière très positive, ce qui a été fondamental pour promouvoir les relations entre les deux pays vers un avenir prometteur, basé sur le respect mutuel, la coopération et le bénéfice mutuel dans divers domaines pour le développement et l’avenir des deux pays.

Auparavant, le président du Parti socialiste unifié du Venezuela et président vénézuélien Nicolás Maduro avait adressé ses condoléances au Vietnam pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

"Nous sommes solidaires du peuple vietnamien, avec lequel nous sommes toujours unis dans la coopération et la fraternité", a-t-il déclaré, affirmant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un grand ami de son pays, un combattant infatigable pour le peuple vietnamien et un guide intellectuel des grandes transformations du Vietnam.

"Bon camarade, frère et ami de la République dominicaine"

De son côté, l’ambassadeur de la République dominicaine au Vietnam, Jaime Francisco Rodríguez, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un leader doté d’une pensée théorique et pratique, qui a apporté de grandes contributions à la construction d’un Vietnam prospère, développant intégralement les domaines socio-culturels et les valeurs morales et humaines, ainsi que la construction d’un monde pacifique, harmonieux et sûr.

Mettant en œuvre la politique de la "diplomatie du bambou" et en poursuivant ses efforts dans les affaires étrangères, le Vietnam a acquis une position et a apporté des contribution importantes dans les organisations et agences internationales. Le Vietnam a été élu membre du Conseil de sécurité de l’ONU et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et participe activement au maintien de la paix de l’ONU. Ces résultats démontrent la maturité, la détermination et le prestige du Vietnam dans la conduite de missions de paix, contribuant à la construction d’un monde sûr et respectueux des principes et objectifs de l’ONU, des droits de l’homme et du droit international.

Évaluant les relations en développement constant entre le Vietnam et la République dominicaine, l’ambassadeur Jaime Francisco Rodríguez a souligné les contributions décisives et efficaces du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations bilatérales.

Les deux parties ont effectué de nombreuses visites officielles, renforçant et élargissant leurs relations de coopération par le biais des canaux des partis, de l’État et du gouvernement. Les deux parties ont également reconnu et hautement apprécié les bonnes relations bilatérales fondées par le Président Hô Chi Minh et le président Juan Bosch ; ont maintenu des points de vue similaires et se sont soutenus dans leurs candidatures aux organisations internationales ; ont promu la coopération entre les organes législatifs des deux pays, établi des groupes d’amitié et de coopération parlementaire, des jumelages de provinces et de villes, multiplié les recontres d’affaires, contribuant ainsi au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays.

L’ambassadeur a partagé avec émotion qu’avec la disparition du camarade Nguyên Phu Trong, le gouvernement et le peuple dominicains ont perdu un bon camarade, frère et ami. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours soutenu la promotion des relations bilatérales, de l’amitié traditionnelle et de la fraternité entre les deux peuples, dans un esprit de solidarité, d’engagement et de coopération efficace.

"Les valeurs idéologiques, la vertu et l’héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong vivront à jamais avec nous", a-t-il affirmé.

