Le SG Nguyên Phu Trong, un dirigeant respecté au Vietnam et dans le monde

Photo : VNA/CVN

La présidente du Sénat australien, Sue Lines, actuellement en visite au Vietnam pour assister aux obsèques nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong, a fait cette déclaration dans une interview accordée jeudi 25 juillet à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Comment évaluez-vous le rôle et la contribution du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à l'édification et au développement du pays, en particulier dans l’édification et la rectification du Parti, ainsi que dans la lutte contre la corruption et d'autres pratiques malsaines ?

Au nom du gouvernement et du peuple australiens, je voudrais exprimer notre plus profonde sympathie suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, et adresser nos sincères condoléances à tous les Vietnamiens, en particulier à la famille du défunt. Son héritage en matière de paix et de prospérité est hautement apprécié dans la région et dans le monde, et se poursuivra.

Nous nous souviendrons particulièrement du secrétaire général pour ses contributions au développement économique, sa position morale, son engagement à éliminer la corruption et son attention au peuple vietnamien.

Que pensez-vous des contributions théoriques et pratiques du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à la "diplomatie du bambou" du Vietnam?

Nguyên Phu Trong est apprécié par de nombreuses personnes à travers le monde et il a réellement construit des liens entre le Vietnam et de nombreux autres pays. En particulier, la "diplomatie du bambou" était sa façon d'interagir avec d'autres pays et on se souviendra de lui pour cela. Cela est démontré par le nombre de délégations de pays, y compris l'Australie, qui sont venues au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général et reconnaître ses contributions.

Comment évaluez-vous le rôle du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, dans la promotion des relations entre le Vietnam et l'Australie ?

Le secrétaire général a joué un rôle clé dans le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, que nous sommes très impatients de développer. Je reviendrai dans ce pays en août pour une visite plus formelle afin de renforcer ce partenariat. La diplomatie et la capacité à rassembler les gens du secrétaire général ont aidé l'Australie et le Vietnam à parvenir à ce partenariat stratégique intégral très important.

Photo : VNA/CVN

Quelle est votre impression du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong?

Son engagement en faveur de la santé et de l'éducation, ainsi que son engagement à éliminer la corruption, ont laissé une empreinte impressionnante dans le pays. Il est un leader respecté au Vietnam et dans le monde entier. Les secteurs du partenariat stratégique intégral comprennent l'investissement dans le numérique, l'économie verte, le changement climatique, autant de questions importantes grâce à la vision du secrétaire général.

C'était un diplomate international très compétent et un négociateur habile au Vietnam. Il s'est concentré à la fois sur le Vietnam, en particulier sur des domaines clés comme la santé et l'éducation, et sur la diplomatie internationale. Ces deux caractéristiques font de lui un secrétaire général exceptionnel.

Pouvez-vous évaluer la coopération législative entre le Vietnam et l'Australie ces derniers temps et quelles sont les perspectives de cette collaboration ?

Lors de mes rencontres hier avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, tous deux ont souligné la nécessité d'une plus grande compréhension et d'échanges entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat australien.

L'Australie souhaite également favoriser cette coopération, car nous avons reçu un certain nombre de délégations vietnamiennes, dont le Premier ministre, et nous attendons avec impatience la venue de futurs dirigeants en Australie. Nous enverrons une délégation de parlementaires australiens au Vietnam en août. Nos échanges entre les peuples constituent notre force et les échanges parlementaires s'appuieront sur cela.

VNA/CVN