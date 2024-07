Parti

Contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Quelles contributions le secrétaire général Nguyên Phu Trong a-t-il apporté au développement du Vietnam, notamment dans sa lutte contre la corruption ?

Tout d'abord, je tiens à exprimer les sincères et fraternelles condoléances de notre frère secrétaire général du Parti FLN, le frère Abdelkrim Benmbarek, qui a appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Le regretté camarade Nguyên Phu Trong laisse une empreinte indélébile en tant que militant révolutionnaire, dirigeant clairvoyant et homme d'État éminent. Il a grandement contribué au développement du Vietnam, à la reconstruction et à la rectification du Parti communiste du Vietnam, ainsi qu'à une lutte implacable contre la corruption. Le camarade Nguyên Phu Trong s'inscrit dans la lignée des grands hommes que le Vietnam a donnés à l'humanité, notamment Hô Chi Minh et le Général Vo Nguyên Giap. Le peuple vietnamien n'a jamais été avare de grands hommes.

Photo : VNA/CVN

Quel fut l’apport du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la théorie socialiste et à l'économie de marché à orientation socialiste au Vietnam ?

Effectivement, l'option choisie par le Vietnam pour son développement, à savoir une économie de marché mais dans le cadre de valeurs socialistes, c'est-à-dire dans un cadre de justice sociale bénéfique pour tout le peuple vietnamien et non au service d'une caste ou d'une classe déterminée, a répondu aux aspirations légitimes du peuple vietnamien pour la justice, la paix, le développement, la solidarité et l'amitié avec les autres peuples. Nguyên Phu Trong a toujours été porteur d'un message de paix et de concorde entre tous les peuples, luttant fermement contre l'injustice et le néocolonialisme, et défendant vigoureusement les causes justes. Je pense notamment à la situation actuelle en Palestine, au Sahara occidental, et au soutien constant du peuple vietnamien aux peuples en lutte, car le Vietnam connaît le prix de la liberté et de la dignité, qu’il a payé très cher. Cette solidarité naturelle s'étend à tous les peuples en lutte.

Photo : Trung Khánh/CVN

Quel a été le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans les relations entre le Vietnam et l'Algérie et entre les deux Partis ?

À cet égard, je rappelle la position de notre frère secrétaire général du Parti FLN, Abdelkrim Benmbarek, qui a toujours souligné la contribution personnelle du camarade Nguyên Phu Trong au développement et à la consolidation des relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti FLN. Nous avons déjà entrepris de nombreuses initiatives dans ce sens, comme une visioconférence avec des responsables du Parti communiste vietnamien, au cours de laquelle des engagements réciproques ont été pris. Il nous appartient maintenant de les concrétiser par l'échange de visites, la concertation accrue et la coopération entre les deux partis, les peuples et les États.

Photo : Trung Khánh/CVN

Comment le secrétaire général Nguyên Phu Trong a orienté la diplomatie du bambou du Vietnam ?

La diplomatie et la politique instaurées par Nguyên Phu Trong sont nécessairement le produit de la longue lutte du peuple vietnamien. Ce n'est pas une politique improvisée ou importée ; elle s'inspire des aspirations légitimes du peuple vietnamien, un peuple qui a tant donné pour la liberté. Il a enseigné des leçons précieuses à toute l'humanité et continue de le faire avec une grande humilité. Je tiens également à souligner le rôle personnel de notre frère secrétaire général, Abdelkrim Benmbarek, qui nous rappelle constamment l'importance de développer et de renforcer les liens historiques, traditionnels d'amitié, de fraternité et de solidarité avec le peuple vietnamien et le Parti communiste du Vietnam.

Trung Khánh/CVN