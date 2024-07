Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour une visite d'État en Inde

Il s'agit de la première visite d'État en Inde de Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement vietnamien et de la première visite en Inde d'un Premier ministre vietnamien depuis une décennie.

Cette visite intervient alors que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde se développe heureusement sur la base de relations solides et d'une confiance politique élevée. Les liens bilatéraux à travers les canaux du Parti, de l'État, du Parlement et des relations entre les peuples se sont développés, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier clé des relations bilatérales, a connu des progrès significatifs. Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 2,5 depuis 2016, atteignant près de 15 milliards d'USD en 2023.

Les grands conglomérats indiens développent une coopération avec le Vietnam dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, l'industrie de transformation, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, les infrastructures portuaires et la logistique. Parallèlement, le constructeur automobile vietnamien Vinfast a commencé la construction d'une usine d'assemblage et de production de voitures dans l'État indien du Tamil Nadu, avec un capital total engagé de 2 milliards d'USD.

Le nombre de visiteurs indiens au Vietnam a été multiplié par 2,5 au cours des quatre dernières années, passant de 170.000 en 2019 à 400.000 en 2023. Les deux pays se soutiennent mutuellement et encouragent leurs relations au sein des forums et organisations internationales et régionales, en particulier aux Nations unies.

Au cours de la visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants indiens devraient définir les orientations pour approfondir le partenariat stratégique intégral dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement, les énergies renouvelables, la transformation, l'économie verte, l'économie numérique, les produits pharmaceutiques, les infrastructures, la logistique, l'automobile, la science et la technologie, les technologies de l'information et de la communication, l'éducation et la formation, la culture et le tourisme, l'agriculture et les échanges entre les peuples.

