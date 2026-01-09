Le Vietnam encourage un grand groupe chinois des infrastructures à investir davantage

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group, l’un des plus grands groupes privés chinois spécialisés dans l’investissement, la construction, l’exploitation et la gestion des infrastructures.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Appréciant hautement la participation du groupe à plusieurs projets d’infrastructures majeurs à Hanoï en tant qu’entrepreneur, le Premier ministre a salué les propositions du groupe visant à prendre part à de grands projets d’infrastructures au Vietnam dans les temps à venir, l’invitant à accroître davantage ses investissements dans le pays.

Le chef du gouvernement a encouragé le groupe à renforcer sa coopération avec les entreprises vietnamiennes à travers des projets et des réalisations concrètes, associés au transfert de technologies, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam et à l’approfondissement des relations bilatérales, actuellement en plein essor et bénéfiques pour les deux pays.

Le Premier ministre a invité le groupe à étudier la poursuite de sa participation à des projets au Vietnam afin d’exploiter plus efficacement les espaces de développement, notamment le projet de métro reliant l’aéroport international de Tân Son Nhât à celui de Long Thành.

Pour sa part, Yan Jiehe a indiqué que son groupe avait remporté des appels d’offres et mettait actuellement en œuvre trois grands projets à Hanoï, à savoir le projet de construction du pont Tu Liên et de ses voies d’accès, lancé le 19 mai 2025 ; le projet de construction du pont Ngoc Hôi et de ses voies d’accès, lancé le 19 août 2025 ; ainsi que le projet de la ligne N°5 du métro de Hanoï (Van Cao - Hoà Lac), lancé le 19 décembre 2025.

Rendant compte au dirigeant vietnamien de l’état d’avancement de ces projets, Yan Jiehe a également présenté les orientations de coopération du groupe au Vietnam dans les temps à venir, exprimant son souhait de participer à de grands projets d’infrastructures et de poursuivre une coopération étroite et durable avec le Vietnam, conformément aux orientations définies par le gouvernement vietnamien.

VNA/CVN