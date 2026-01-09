Le commerce de détail vietnamien entre dans une décennie d’or

Le marché vietnamien de la vente au détail s’engage dans une phase de croissance accélérée. Sa taille est estimée à 547 milliards de dollars à l’horizon 2030, soit une progression de 77% par rapport à 2025. Cette dynamique témoigne de la vitalité de l’économie de consommation, alors que les circuits de distribution modernes gagnent progressivement du terrain sur les modèles traditionnels.

Selon un rapport de SHS Research, la période 2025-2030 constituera une véritable "décennie d’or" pour le commerce de détail vietnamien, avec un taux de croissance annuel moyen pouvant atteindre 12,05%, l’un des plus élevés de la région. Cette évolution repose sur plusieurs facteurs clés : une population nombreuse et jeune, la hausse progressive des revenus et le fait que le Vietnam se classe aujourd’hui au 7ᵉ rang mondial en nombre de consommateurs.

Après le ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19, le secteur a retrouvé une dynamique soutenue. Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires total de la vente au détail de biens et de services a atteint près de 5.200.000 milliards de dôngs, en hausse de 9,6% en glissement annuel. Parallèlement à l’amélioration du pouvoir d’achat, les habitudes de consommation évoluent nettement en faveur des modèles modernes, plébiscités pour leur commodité, leur sécurité et leur transparence.

Le Vietnam compte actuellement plus de 1,4 million d’épiceries de proximité et plus de 8.300 marchés traditionnels. Toutefois, l’expansion des minimarkets et des magasins de proximité progresse à un rythme nettement supérieur à celui des formats traditionnels. À la fin de 2024, le pays recensait 7.483 points de vente modernes, représentant plus de 93% du réseau du canal moderne. Avec un taux de croissance annuel moyen de 18,7% sur cinq ans, ces chiffres illustrent une transformation profonde des comportements de consommation.

Cette transition est accélérée par plusieurs réformes structurelles, notamment la suppression du régime fiscal forfaitaire et l’entrée en vigueur du décret N°70/2025/ND-CP sur la facturation électronique, qui impose une transparence accrue aux petits commerçants. Dans ce contexte, le canal traditionnel tend à se contracter, tandis que les supermarchés, minimarkets et magasins de proximité devraient porter leur part de marché dans les produits alimentaires frais à 35%, bien plus tôt que ne le prévoyaient les estimations initiales.

En parallèle, le ministère de l’Industrie et du Commerce déploie le Programme de développement du marché intérieur et de stimulation de la consommation pour la période 2025-2027, en synergie avec la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", insufflant une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur.

Un fait marquant réside dans la prédominance des entreprises nationales, qui concentrent près de 81% des points de vente modernes. Cet avantage structurel leur permet de couvrir finement le territoire, jusque dans les quartiers résidentiels et les zones de proximité, là où les groupes étrangers rencontrent davantage de difficultés d’implantation.

Dans ce paysage concurrentiel, WinCommerce (groupe Masan) s’affirme comme le leader du marché, avec 21% de parts dans les supermarchés et 51% dans les magasins de proximité. Au troisième trimestre 2025, son chiffre d’affaires a progressé de 22,6%, porté par une croissance à magasins comparables de 10,6%, un niveau record. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’entreprise a dégagé un bénéfice net de 243 milliards de dôngs, traduisant un redressement particulièrement solide.

Fin octobre 2025, WinCommerce comptait 4.357 magasins, soit 529 de plus qu'à fin 2024. Le modèle du groupe Masan est jugé par les analystes similaire à celui des grandes entreprises de distribution de la région, comme celle qui possède la chaîne 7-Eleven en Thaïlande, dont le cours de l'action a grimpé en flèche lorsque la part du commerce moderne est passée de 25% à 60,9% entre 2001 et 2014. SHS Research estime que l'action MSN du groupe Masan est à suivre de près, car le Vietnam devrait accéder au statut de marché boursier supérieur en septembre 2026, ce qui devrait lui permettre d'attirer d'importants flux de capitaux étrangers.

De son côté, Bach Hoa Xanh a enregistré un bénéfice net de 255 milliards de dôngs sur la même période, avec des perspectives annuelles d’au moins 600 milliards de dôngs. L’enseigne accélère son expansion vers le Nord, confirmant la capacité des distributeurs vietnamiens à s’imposer à l’échelle nationale.

La période 2025-2030 marquera la transformation la plus profonde

Comparé aux autres pays de la région, le Vietnam reste à un stade encore précoce de la modernisation du commerce de détail. La part du commerce moderne ne représente qu’environ 19%, contre 50 à 60% en Malaisie, en Thaïlande ou en Indonésie. Ce retard relatif constitue toutefois un important levier de croissance pour la décennie à venir.

Le seul segment des produits de grande consommation (FMCG) devrait atteindre 85 milliards de dollars d’ici 2030. Bien que le canal moderne n’en capte aujourd’hui qu’environ 19%, son potentiel de développement demeure considérable, avec la perspective d’un triplement au cours des dix prochaines années.

Outre WinCommerce et Bach Hoa Xanh, des enseignes telles que Co.opmart, Co.opXtra, Lan Chi, FujiMart ou BRG Mart conservent un avantage concurrentiel grâce à leur connaissance fine des marchés locaux. À l’inverse, des groupes étrangers comme AEON ou Central Retail occupent surtout le segment des hypermarchés, avec une présence encore limitée en nombre de points de vente.

Selon les experts, la période 2025-2030 marquera la transformation la plus profonde du commerce de détail vietnamien depuis plusieurs décennies. La combinaison de la reprise du pouvoir d’achat, des politiques de transparence, de l’essor de la consommation moderne et de la compréhension fine des attentes des consommateurs constitue un atout décisif pour les entreprises nationales.

Avec un marché estimé à 547 milliards de dollars à l’horizon 2030, le Vietnam s’affirme comme l’un des pôles les plus dynamiques de la distribution en Asie. En capitalisant sur la transformation numérique, l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et le développement d’une consommation durable, le commerce de détail pourrait devenir l’un des moteurs majeurs de la croissance économique nationale dans la prochaine décennie.

