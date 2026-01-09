Le plafond des transactions Mobile Money décuple à 100 millions de dôngs/mois

Le gouvernement a relevé le plafond mensuel des transactions pour les comptes Mobile Money à 100 millions de dôngs (3.850 dollars), soit dix fois plus que le plafond précédent, afin de développer les options de paiement numérique pour les consommateurs.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Le décret N°368/2025/ND-CP, publié en début de mois, définit les règles applicables aux fournisseurs de services Mobile Money et marque une expansion significative de ce service de paiement qui a rencontré un succès particulier dans les zones rurales.

Le plafond mensuel de 100 millions de dôngs s’applique aux transferts d’argent et aux paiements effectués via un seul compte Mobile Money. Les clients peuvent utiliser 100 millions de dôngs supplémentaires par mois pour des paiements spécifiques, notamment les services publics, l’électricité, l’eau, les télécommunications, les transports, les frais de scolarité, les frais d’hospitalisation, les assurances et les remboursements de prêts bancaires.

Chaque client ne peut ouvrir qu’un seul compte Mobile Money par opérateur. Le décret précise que les clients éligibles doivent être des particuliers abonnés à un service de téléphonie mobile auprès d’un opérateur agréé.

Le service Mobile Money a été lancé par le ministère de l’Information et de la Communication - devenu désormais le ministère des Sciences et des Technologies - afin de promouvoir les paiements sans espèces. Contrairement aux portefeuilles électroniques, Mobile Money offre aux utilisateurs un compte directement lié à leur abonnement mobile.

Le service a été autorisé par la Banque d’État du Vietnam (BEV) pour une phase pilote débutée fin 2021, puis prolongée jusqu’à la fin 2025.

Lors d’une conférence de presse fin septembre, les représentants de la BEV ont annoncé qu’à la fin septembre, le nombre total de transactions via Mobile Money a dépassé 290 millions, pour une valeur de plus de 8.500 milliards de dôngs. Le pays compte environ 10,89 millions de comptes Mobile Money enregistrés, dont 70% des utilisateurs vivent en zones rurales et isolées.

Les titulaires de compte peuvent déposer des espèces, recevoir des virements bancaires ou de portefeuilles électroniques, retirer des espèces, transférer de l’argent et payer des biens et des services. Toutes les transactions doivent être effectuées en dông, les paiements internationaux étant traités par des banques agréées.

VNA/CVN