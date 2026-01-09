La Foire nationale du printemps 2026 prévue début février à Hanoï

La Foire nationale du printemps 2026 devrait se tenir pendant cinq jours, du 4 au 8 février 2026, au Vietnam Exposition Center (VEC), situé à Dông Anh, à Hanoï, sous le thème "Connexion pour la prospérité - Un printemps rayonnant".

L’information a été annoncée lors d’une réunion présidée le 8 janvier par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, consacrée à l’examen du projet d’organisation de la Foire nationale - 2ᵉ édition - Printemps 2026, visant à promouvoir les produits vietnamiens, stimuler la consommation intérieure et insuffler une nouvelle dynamique alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement.

Selon le vice-Premier ministre, la foire se tiendra à l’occasion du Nouvel An lunaire 2026 et juste après le XIVᵉ Congrès national du Parti. Afin d’en optimiser l’efficacité, il a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce, en tant qu’organe coordinateur, de poursuivre sa collaboration avec les autorités de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville, d’autres localités ainsi qu’avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, afin de finaliser la conception générale de la foire.

S’agissant du financement, le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Finances d’examiner un soutien du budget de l’État, la foire étant identifiée comme un événement appelé à être développé durablement en tant que marque nationale. Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra établir un budget détaillé, en tirant les enseignements de l’édition d’automne précédente, avant de le soumettre au gouvernement.

Dans un contexte de délais serrés, le vice-Premier ministre a insisté pour que les ministères et organismes concernés mettent en œuvre le projet dans le strict respect du cadre juridique, tout en agissant avec célérité, transparence et en veillant à prévenir toute forme de gaspillage ou de dérive.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de finaliser les dossiers nécessaires dès le 9 janvier pour les soumettre au Premier ministre pour décision finale.

Le vice-Premier ministre a également demandé aux localités et aux entreprises concernées de renforcer leur coordination avec les médias afin d’assurer une large diffusion et une forte visibilité à cette vitrine de l’économie nationale.

