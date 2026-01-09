Faire de la logistique un pilier de l’économie nationale

La Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, définit pour la première fois une perspective à long terme et globale, positionnant la logistique comme un secteur "pilier" de l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, la matérialisation de ces objectifs exige une approche renouvelée ainsi qu’un modèle de développement fondé sur une coopération régionale étroite et approfondie, à la hauteur des enjeux d’intégration et de compétitivité de l’économie vietnamienne.

Un cadre d’orientation à long terme et global

Selon Trân Thanh Hai, vice-directeur du Département de l’import-export (ministère de l’Industrie et du Commerce), il s’agit d’une "nouvelle impulsion politique" destinée à permettre au secteur logistique de jouer pleinement son rôle d’infrastructure essentielle, contribuant à la réduction des coûts, au renforcement de la compétitivité nationale et à l’orientation de la transformation du modèle de croissance.

Pour le Dr Bùi Ba Nghiêm, expert principal au sein du même département, la Stratégie fixe une série d’objectifs ambitieux. D’ici 2035, la logistique devrait contribuer à hauteur de 5 à 7% du PIB, enregistrer une croissance annuelle de 12 à 15%, ramener les coûts logistiques à 12–15% du PIB et positionner le Vietnam parmi les 40 premières économies mondiales en matière de performance logistique.

Fait notable, cinq centres logistiques internationaux devraient être mis en place à court terme, avec l’objectif d’en porter le nombre à dix à l’horizon 2050. Ces pôles de connexion stratégiques sont appelés à jouer un rôle clé pour faire du Vietnam une plateforme de transit et de redistribution des flux de marchandises à l’échelle régionale.

Encadré : Le secteur des services logistiques du Vietnam affiche une croissance rapide et stable, avec un taux moyen de 14 à 16% par an, contribuant directement au PIB à hauteur de 4,5 à 5% chaque année. Le Vietnam se classe au 43ᵉ rang sur 139 pays selon l’Indice de performance logistique (LPI) et figure dans le Top 5 de l’ASEAN, aux côtés de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et de l’Indonésie.

Photo : VNA/CVN

En matière d’infrastructures, la Stratégie vise à développer un réseau cohérent et moderne, en privilégiant la création de centres logistiques de grande envergure dans les régions économiques clés. Les systèmes de ports maritimes, aéroports, ports secs et chemins de fer internationaux seront modernisés selon la norme d’"interconnexion multimodale", afin d’alléger la pression sur le transport routier, qui assure actuellement plus de 70% du trafic de fret.

La Stratégie consacre une part importante à la logistique du commerce électronique, aux entrepôts intelligents et à la logistique urbaine verte, permettant aux entreprises de tirer parti de l’élan de l’économie numérique.

La création de pôles logistiques dynamiques dans le delta du fleuve Rouge, le Sud-Est, le Centre du pays, ainsi que les zones de croissance majeures Hanoï - Hai Phong - Hô Chi Minh-Ville - Dà Nang, devrait établir de nouveaux axes de connexion pour l’exportation et le marché intérieur.

Selon les experts, la Stratégie de développement des services logistiques 2025-2035 représente une opportunité majeure pour le Vietnam de restructurer son système d’infrastructures, de réduire fortement les coûts, d’améliorer son classement dans l’indice de performance logistique internationale et de s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement régionales. Une transformation ambitieuse est nécessaire, tant dans la mentalité que dans la méthode, en combinant une planification anticipée, des infrastructures à grande échelle, une gouvernance moderne, une logistique verte, numérique et intelligente, ainsi qu’une coopération étroite entre l’État, les entreprises et les collectivités locales.

Photo : VNA/CVN

Premier plan en Asie et dans le monde

Lors de la séance plénière du Forum Logistique Vietnam 2025, tenue le matin du 29 novembre sous le thème "Logistique Vietnam - se propulser dans une nouvelle ère", le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l’attention particulière du Parti et de l’État ainsi que les nombreuses orientations politiques et investissements consacrés au développement du secteur logistique. Ces efforts ont déjà produit des résultats encourageants.

Au Vietnam, les coûts logistiques ont été réduits à environ 16% du PIB, permettant aux entreprises d’exportation et d’importation d’économiser chaque année plusieurs milliards de dollars. Le réseau d’infrastructures logistiques a été investi de manière cohérente, en particulier les ports maritimes, aéroports, autoroutes et centres logistiques situés dans les régions économiques clés. Le secteur privé logistique s’est considérablement renforcé avec plus de 34.000 entreprises, dont beaucoup participent activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales et appliquent des technologies avancées dans la gestion des opérations. Par ailleurs, les accords de libre-échange ont créé un environnement favorable, permettant à la logistique vietnamienne de s’intégrer profondément et d’étendre ses marchés internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de perfectionner les institutions, mécanismes et politiques, ainsi que la planification logistique afin d’assurer stabilité, cohérence, transparence et faisabilité, tout en réduisant fortement les formalités administratives et autres obstacles, pour diminuer les coûts pour les citoyens et les entreprises. Le développement d’infrastructures logistiques "vertes" et "numériques", la connexion des bases de données logistiques, le renforcement de la coopération internationale dans les domaines de la logistique verte et bas carbone, ainsi que le maintien d’une valeur ajoutée élevée - autour de 20 à 25% d’ici 2030 - figurent parmi les priorités. Le Vietnam entend former des ressources humaines qualifiées pour soutenir la logistique verte, numérique, intelligente et moderne, tout en développant des entreprises logistiques multinationales intégrées dans les chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, il est prévu de mettre en place des mécanismes de mobilisation des ressources afin de développer une logistique moderne, verte, numérique et intelligente. L’efficacité de la gestion logistique reposera sur une coopération étroite et coordonnée entre l’ensemble des acteurs concernés : entreprises, administrations publiques, douanes, banques, compagnies d’assurance et opérateurs de transport.

Infographie : VNA/CVN

L’innovation et l’entrepreneuriat sont encouragés, en particulier pour les start-up technologiques, les plateformes de connexion de transport, de gestion d’entrepôts et de commerce électronique. Les services complémentaires à la logistique, tels que la banque, l’assurance, la finance, la santé et l’éducation, doivent également être développés, tout en connectant la logistique vietnamienne à l’échelle internationale, car "l’unité crée la force, la coopération génère des avantages, et le dialogue consolide la confiance".

Le gouvernement reste fermement attaché à sa ligne directrice des "cinq transparences" : "Institutionnelle, Infrastructure, Gestion, Méthodes et Coopération", afin de faire de la logistique un secteur économique stratégique, contribuant à l’objectif d’intégrer le Vietnam, d’ici 2035, au groupe des 30 premiers pays au monde selon l’Indice de performance logistique (LPI).

Le Premier ministre a invité la communauté des entreprises logistiques à poursuivre l’innovation en matière de gouvernance, à renforcer les chaînes de valeur, à accélérer la transformation numérique et verte, tout en cultivant l’esprit d’« autonomie, résilience, innovation, créativité, unité et coopération », pour s’étendre dans la région et sur la scène mondiale.

Le Vietnam dispose d’atouts pour permettre au secteur logistique de progresser, de s’intégrer et de devenir leader régional, à condition de mettre en pratique l’esprit selon lequel "les ressources proviennent de la pensée et de la vision, la motivation naît de l’innovation et de la créativité, et la force émane du peuple et des entreprises", a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a insisté sur l’importance de valoriser l’intelligence, de respecter le temps et de faire preuve de détermination pour transformer les défis en opportunités, la volonté en actions, et le potentiel ainsi que les avantages en produits concrets.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance : grâce à l’engagement coordonné de l’ensemble du système politique, à la coopération étroite des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi qu’au soutien des organisations internationales et de la communauté d’entreprises, le Vietnam sera en mesure de bâtir avec succès un écosystème logistique national intelligent, vert, numérique, moderne et intégré. Cette stratégie permettra de positionner le Vietnam comme un centre de services logistiques de premier plan en Asie du Sud-Est et dans le monde.

VNA/CVN