Le Vietnam cible un excédent commercial de plus de 23 milliards de dollars en 2026

Pour l'année 2026, le Vietnam affiche des ambitions claires : une croissance des exportations supérieure à 8% par rapport à 2025 et un excédent commercial dépassant les 23 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 15%.

Photo : VNA/CVN

Les objectifs ont été dévoilés le 8 janvier à Hanoï par Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d'une conférence consacrée aux orientations stratégiques de l'agence pour l'année à venir.

Pour concrétiser ces ambitions, le ministère s’attachera à perfectionner le cadre juridique et à diversifier les débouchés internationaux. Les priorités incluent la levée des obstacles pour l’acier au Mexique, la réponse aux mesures de protection de l’UE et la signature de protocoles agricoles avec la Chine. Parallèlement, le Vietnam poursuivra les négociations de nouveaux accords de libre-échange (ALE) et la mise à jour des traités existants, notamment l'accord de commerce équitable avec les États-Unis.

Face à l’instabilité de la conjoncture mondiale, Nguyên Thao Hiên, directrice adjointe du Département du développement des marchés étrangers, a insisté sur deux leviers : lutter contre la fraude à l’origine et de pénétrer des marchés de niche, tels que l’Europe du Nord, avec des produits biologiques.

Trân Viêt Hoa, directeur du Département de l’industrie, a souligné que l’autosuffisance de la chaîne d’approvisionnement et l’amélioration des capacités de production nationale sont cruciales. Ces réformes structurelles visent à soutenir la croissance du commerce extérieur sur le moyen et long terme.

Parallèlement, la mise en œuvre de la Stratégie de développement de la logistique 2025-2035 servira de levier pour fluidifier les flux de marchandises et accompagner les PME dans leur expansion internationale.

Ces perspectives s'appuient sur les performances remarquables de l'année écoulée. En 2025, le chiffre d’affaires total du commerce extérieur a atteint 930 milliards de dollars (+18,2%). Avec un surplus de près de 20 milliards de dollars, le Vietnam a célébré sa dixième année consécutive d’excédent commercial, consolidant ainsi sa stabilité macroéconomique et la confiance des investisseurs internationaux.

