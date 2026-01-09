Les produits agricoles et alimentaires vietnamiens en force à l’India Expo Mart

Les produits agricoles et alimentaires vietnamiens ont suscité un vif intérêt à Indusfood 2026, le principal salon asiatique de l’alimentation et des boissons, qui se tient du 8 au 10 janvier à l’India Exposition Mart de Greater Noida, dans l’État d’Uttar Pradesh.

Photo : VNA/CVN

L’événement réunit plus de 2.200 entreprises et exposants de plus de 30 pays, dont des entreprises vietnamiennes des secteurs des produits agricoles, des aliments transformés et des boissons, ainsi que quelque 15.000 acheteurs internationaux provenant de plus de 120 pays.

Organisé par le Conseil indien de promotion du commerce (TPCI), Indusfood 2026 vise à renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales et à promouvoir le commerce, les investissements et l’expansion des exportations face à la demande internationale croissante de produits alimentaires sûrs, durables et traçables. Ce salon devrait consolider le rôle de l’Inde en tant que partenaire fiable du commerce alimentaire mondial, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération aux pays participants, dont le Vietnam.

Pour les entreprises vietnamiennes, Indusfood 2026 offre un accès direct aux acheteurs internationaux, des opportunités de nouer des contacts avec des partenaires de distribution, des informations sur les nouvelles tendances de consommation et la possibilité de participer à des événements thématiques sur l’investissement, la logistique, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et l’innovation dans l’industrie agroalimentaire.

Le salon constitue également une plateforme permettant aux entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits, de développer leur notoriété et d’étendre leur présence en Inde, ainsi qu’aux marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe.

Dès le premier jour du salon, de nombreux partenaires indiens ont manifesté leur intérêt pour l’importation de fruits frais vietnamiens tels que la noix de coco, la mangue, le fruit de la passion et le longane. Cependant, les deux pays n’ont pas encore conclu d’accord sur les normes de quarantaine applicables à ces produits frais.

Photo : VNA/CVN

Le Dr Tarun Bajaj, directeur de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA), rattachée au ministère indien du Commerce et de l’Industrie, a déclaré que le Vietnam est l’un des partenaires les plus importants de l’Inde dans le commerce agricole, avec une structure commerciale relativement équilibrée.

Les échanges bilatéraux de produits alimentaires devraient poursuivre leur croissance, les deux parties cherchant à diversifier leurs gammes de produits, à lever les barrières commerciales et à développer de nouveaux accords de coopération agricole.

Grâce à son envergure sans précédent et à son écosystème complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, Indusfood 2026 est perçu comme une plateforme essentielle permettant aux entreprises vietnamiennes de dynamiser leurs exportations, de renforcer leur présence sur le marché indien et de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales.

VNA/CVN